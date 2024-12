"Wahre Gerechtigkeit kommt": Jay-Z will Anklage abweisen

Jay-Z (55) sieht sich derzeit mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Der US-Rapper soll im Jahr 2000 zusammen mit niemand Geringerem als P. Diddy (55) ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Laut dem Musiker ist dies aber frei erfunden und so nie passiert. "Diese Vorfälle haben nicht stattgefunden, und dennoch wurden sie vor Gericht gebracht und in der Presse weiterverbreitet. Die wahre Gerechtigkeit kommt. Wir kämpfen aus dem Sieg heraus, nicht für den Sieg. Dies war vorbei, bevor es begann", ließ er am Freitag gegenüber People in einem Statement verlauten. Sein Anwalt Alex Spiro kündigte an, die Klage abweisen lassen zu wollen.

Ob Jay-Z rechtlich belangt wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Es wurde jedoch bekannt, dass die Geschichte des mutmaßlichen Opfers einige Ungereimtheiten enthält. Dennoch beteuert die Frau, dass die Vergewaltigung durch die beiden Musiker stattgefunden habe. Im Interview mit NBC News räumte sie ein, dass ihre Story Fehler enthalte. Jedoch schilderte die heute 38-Jährige Details aus der Nacht des mutmaßlichen Geschehens. "Jay-Z kommt rüber, hält mich fest. Ich versuche, mich wegzudrücken. Er legt seine Hand auf meinen Mund, sagt mir, ich solle aufhören, und dann vergewaltigt er mich, als ob er mich überwältigt hätte", berichtete die Frau. Sie hätte den Vorfall danach jedoch nie gemeldet. "Selbst wenn es jemand herausgefunden hätte, wer hätte mir geglaubt? Ich meine, es stand das Wort von zwei Prominenten gegen meines", erklärte sie weiter.

Schon länger wurde gemunkelt, ob auch Jay-Z in dem Fall rund um P. Diddy mit drin hängt. Der Musikproduzent sitzt seit Ende September hinter Gittern. Gegen ihn liegen weit über 130 Fälle wegen Sexhandels sowie Missbrauchs und Vergewaltigung von Männern und Frauen vor – beinahe wöchentlich kommen neue Fälle hinzu. Jay-Zs Anwälte behaupten derweil, dass Tony Buzbee, der Anwalt mehrerer P.-Diddy-Kläger, das Ganze erfunden habe. Das würden die Lücken in der Geschichte der Klägerin zeigen. "Der heutige Untersuchungsbericht beweist, dass dieser 'Anwalt' Buzbee eine falsche Klage gegen mich eingereicht hat, um Geld und Ruhm zu erlangen", war sich Beyoncés (43) Mann in seinem Statement sicher.

P. Diddy und Jay-Z, März 2022

Jay-Z, Rapper

