John Mulaney und Olivia Munn glänzen bei Gala in New York

Olivia Munn (44) und John Mulaney (42) strahlten vor Glück bei ihrem gemeinsamen Auftritt auf der "All In: Comedy About Love by Simon Rich"-Gala am Montagabend in New York City. Die Schauspielerin und der Comedian genossen ihren Abend zu zweit und posierten elegant für die Fotografen auf dem roten Teppich. Olivia unterstützte ihren Partner, der in dem Broadway-Stück mitwirkt, und beide zogen mit ihrem stilvollen Auftritt alle Blicke auf sich. Die Gala fand im renommierten Broadway-Theater statt und versammelte zahlreiche Stars aus der Unterhaltungsbranche.

Im glamourösen, ärmellosen Kleid mit Plisseedetails und tiefem Ausschnitt setzte die Schauspielerin ein modisches Statement. Ihre langen, glänzenden braunen Haare fielen über ihre Schulter, während ihr Make-up ihre natürliche Schönheit unterstrich und ihre Augen zum Strahlen brachte. John ergänzte ihren Look perfekt in einem hellgrauen, zweireihigen Anzug und cremefarbenem Hemd, abgerundet mit schwarzen Schuhen und Krawatte. Die beiden zeigten sich gemeinsam gut gelaunt, während sie für die Kameras lächelten. Neben dem Paar waren auch andere bekannte Persönlichkeiten wie Pete Davidson (31), Lorne Michaels (80) und J. J. Abrams (58) bei der Veranstaltung anwesend. Die Gala bot eine Mischung aus Comedy und Theater und wurde von vielen hochkarätigen Gästen besucht.

Olivia und John sind seit 2021 Eltern ihres Sohnes Malcolm und zeigen sich seither als harmonische Familie. Die beiden teilen regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben über soziale Medien und betonen, wie glücklich sie mit ihrem gemeinsamen Nachwuchs sind. Olivia, die durch Filme wie "X-Men: Apocalypse" und Serien wie "The Newsroom" bekannt wurde, und John, der als Stand-up-Comedian und ehemaliger Autor bei "Saturday Night Live" Berühmtheit erlangte, verbinden Karriere und Familienleben scheinbar mühelos. Ihr gemeinsamer Auftritt in New York zeigt einmal mehr, wie eng sie miteinander verbunden sind und wie sehr sie ihren gemeinsamen Weg genießen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: John Mulaney und Olivia Munn bei der "All In: Comedy About Love by Simon Rich" Gala 2024

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

