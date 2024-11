Süße Fotos: Olivia Munn feiert zwei Monate mit Tochter Méi

Vor zwei Monaten durften John Mulaney (42) und Olivia Munn (44) ihren zweiten Sprössling willkommen heißen. Die kleine Méi June Mulaney kam per Leihmutter auf die Welt und ist seitdem der Mittelpunkt der ganzen Familie. Um das zweimonatige Jubiläum der Kleinen zu feiern, teilt Olivia jetzt eine Reihe von Fotos auf Instagram. Die Schnappschüsse geben einen süßen Einblick hinter die Kulissen: Sie zeigen die Schauspielerin mit Méi, sowie ihre Mama und auch ihren Partner mit dem Sprössling. Ein Video zeigt Malcom Hiệp, den erstgeborenen Sohn von Olivia und John, in viel zu großen Schuhen umherstolzieren, während ein anderes seine kleine Schwester in der Badewanne kurz vorm Einschlafen zeigt.

Obwohl Olivia auf den neuen Fotos ziemlich glücklich aussieht, ist das Leben als Zweifachmama keine einfache Sache. Vor Kurzem teilte sie in ihrer Story auf derselben Plattform ein Selfie von sich, auf dem sie alles andere als happy aussieht. Tatsächlich wirkt die "The Predator"-Darstellerin darauf eher erschöpft und genervt. Mit ausdrucksloser Miene hat sie ihren Kopf auf ihre Hand gestützt. "Das hier ist der Beweis dafür, dass ich die letzte Nacht überstanden habe. Ein Kleinkind und ein Neugeborenes gleichzeitig zu haben, ist nichts für schwache Nerven", schrieb sie ehrlich dazu.

Dass Olivia öfter mit Erschöpfung zu kämpfen hat, kommt auch nicht von ungefähr. Die Schauspielerin hat eine anstrengende Zeit hinter sich. Im April des vergangenen Jahres wurde bei ihr Brustkrebs festgestellt. Daraufhin musste sie sich vier Operationen unterziehen, darunter eine Mastektomie und eine Gebärmutterentfernung. Danach lag der "The Newsroom"-Star lange im Krankenhaus, um zu genesen. Diese Zeit füllt sie bis heute mit mit Schuldgefühlen ihrer Familie gegenüber. "Es gibt eine Menge Schuldgefühle, die ich hatte und immer noch habe, weil ich so lange krank war und mit so vielen Operationen bettlägerig war", gab sie zu Gast in der "Today"-Show zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn John Mulaney und seine Tochter, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn, November 2024

Anzeige Anzeige