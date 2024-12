Mia Madissons Töchterchen Sarabi darf endlich nach Hause

Mia Madisson und ihr Ehemann Matteo dürfen ihre neugeborene Tochter endlich mit nach Hause nehmen. Die Reality-TV-Darstellerin verkündete heute via Instagram, dass ihr kleines Wunder nach einiger Zeit im Krankenhaus nun den Heimweg antreten darf. Aufgrund ihres niedrigen Geburtsgewichts hatte die Kleine nach der Geburt am 6. Dezember noch auf der Neonatologie bleiben müssen. Jetzt ist die junge Familie überglücklich, ihr neues Familienmitglied endlich im eigenen Heim willkommen zu heißen.

Abseits der Freude über ihre Tochter teilt Mia weiterhin Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mutter mit ihren Fans. In ihrer Instagram-Story präsentierte sie stolz ihren After-Baby-Body: "Das ist mein Bauch elf Tage nach der Geburt. Nicht schlecht, oder?", kommentierte sie selbstbewusst und zeigte ihren tätowierten Körper im Spiegel. Trotz der Müdigkeit strahlt die Influencerin vor Glück und genießt die ersten Momente mit ihrem Kind.

In der Vergangenheit hat Mia immer wieder persönliche Momente auf Social Media geteilt und ihre Followerschaft an ihrem Leben teilhaben lassen. Nun beginnt für die Tattooliebhaberin mit der Mutterschaft ein neues Kapitel. Auch das teilt sie mit ihren Fans auf Social Media. In ihren Instagram-Stories beschreibt sie unter anderem das Stillen ihrer Tochter als "das schönste Gefühl ever" und zeigt sich mit ihr beim Kuscheln. Für die Influencerin scheint es wichtig zu sein, ihre Erfahrungen und Gefühle mit ihrer Community zu teilen und so andere an ihrem Glück teilhaben zu lassen.

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson im Oktober 2024

Instagram / shhhmadisson Matteo Rocco und Mia Madisson, 2023

