Mia Madisson feiert ihr Babyglück mit Töchterchen Sarabi

"Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich liebe, Sarabi. Mein Leben beginnt erst jetzt", schwärmt Mia Madisson auf Instagram. Die Influencerin und ihr Ehemann Matteo dürfen seit dem 6. Dezember ihr erstes Kind in den Armen halten. Der Wonneproppen erblickte per Kaiserschnitt das Licht der Welt, was für Mia kein Spaziergang war. "Wer sagt, das sei nicht schmerzhaft, hat einen Knall", gesteht sie in ihrer Story. Wegen eines niedrigen Geburtsgewichts wird die kleine Sarabi aktuell noch im Krankenhaus überwacht, während Mia mit Hingabe versucht, die Milchproduktion in Gang zu bringen. "Ich gebe mir große Mühe, dass es klappt", betont die einstige Germany Shore-Teilnehmerin.

Doch die ersten Tage als Mama bringen nicht nur Herausforderungen, sondern auch unendliches Glück. Trotz ihrer starken Wassereinlagerungen zeigt sich Mia überglücklich mit ihrer Tochter. "Das Stillen ist das schönste Gefühl ever", schwärmt sie und teilt innige Momente – vom Wiegen bis zum gemeinsamen Kuscheln. Zu einem emotionalen Schwarz-Weiß-Foto schrieb sie kurz nach der Geburt zusammen mit ihrem Matteo: "Wir sind überglücklich. Herzlich willkommen, Sarabi Gaetana Rocco."

Der Weg bis zu diesem Moment war jedoch von Schmerz und Verlust geprägt. Bereits 2022 war Mia schwanger, doch damals endete ihre Freude in einer Tragödie. Die Musikerin erlitt eine Fehlgeburt, wie sie zutiefst berührt auf Instagram teilte. "Meine Diagnose ist ein Windei", erklärte sie damals und beschrieb, wie der Embryo bereits kurz nach der Befruchtung verloren gegangen war. Trotz dieses schweren Schicksalsschlags haben Mia und Matteo nie aufgegeben – und dürfen nun ihr ganz persönliches Weihnachtswunder feiern.

Instagram / shhhmadisson Matteo Rocco und Mia Madisson, 2023

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson im Oktober 2024

