Nach der Geburt: Mia Madisson hadert mit ihrem neuen Körper

Mia Madisson, bekannt aus dem Reality-TV, hat im Dezember 2024 eine Tochter namens Sarabi zur Welt gebracht und sich damit einen langgehegten Traum erfüllt. Nach mehreren Fehlgeburten bedeutete die Geburt für sie einen Wendepunkt in ihrem Leben. Doch nun, einige Monate später, teilte sie auf Social Media ihre Schwierigkeiten, sich mit den körperlichen Veränderungen nach der Schwangerschaft anzufreunden. "Ich habe dickere Arme und Oberschenkel, und mein Bauch hat sich durch den Kaiserschnitt verändert", erklärte Mia zudem gegenüber 20 Minuten. Besonders das verlorene Sixpack beschäftigt sie, denn sie erinnert sich daran, wie fit sie sich früher fühlte.

Mias Unbehagen begann etwa vier Monate nach der Geburt, als sie sich im neuen Alltag als Mutter zurechtgefunden hatte. Die TV-Persönlichkeit versucht aktuell, durch gesunde Ernährung wieder zu ihrem Wunschgewicht zurückzufinden, gibt aber zu: "Mehr als ein paar Tage Diät schaffe ich nicht ohne Hungerattacken." Obwohl sie schon darüber nachdachte, eine Abnehmspritze auszuprobieren, zögert Mia. Der Grund? Sie wünscht sich noch ein weiteres Kind und überlegt, ob eine Veränderung im Moment Sinn mache, da eine erneute Schwangerschaft ohnehin weitere körperliche Anpassungen mit sich bringen würde.

Bereits vor zwei Wochen hatte Mia in ihrer Instagram-Story offen darüber gesprochen, wie sehr sie die neue Familiensituation fordert. Während Ehemann Matteo berufsbedingt meist in Düsseldorf ist, stemmt die Reality-TV-Bekanntheit den Alltag in der Schweiz größtenteils alleine. "Ich bin einfach immer ganz alleine mit der Kleinen von morgens bis abends", erklärte sie ihren Followern. Auch die Betreuung der zwei Hunde liege komplett bei ihr. Mia fühlte sich trotz Ehe oft wie eine alleinerziehende Mutter und gab ehrlich zu: "Ja, es stört mich auch und ja, ich bin so gut wie alleinerziehend."

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson im Oktober 2024

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Realitystar

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Matteo Rocco mit Tochter Sarabi