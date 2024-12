Endlich: Mia Madisson und Matteos Tochter ist auf der Welt

Für Mia Madisson ist ein Traum wahr geworden! Zu Beginn des Jahres machte die Reality Shore-Bekanntheit ihre Schwangerschaft publik. Am Freitag war es dann endlich so weit: Die TV-Persönlichkeit und ihr Ehemann Matteo Rocco begrüßten ihre kleine Tochter auf der Welt. Das teilt die 27-Jährige nun stolz auf ihrem Instagram-Profil mit. Zu einem Foto, auf dem sie ihr Neugeborenes glücklich im Arm hält und Matteo die beiden verliebt anschaut, schreibt sie: "Wir sind überglücklich. Herzlich willkommen, Sarabi Gaetana Rocco" – und verrät somit direkt den Babynamen.

Die freudigen Nachrichten kommen bei ihren Followern gut an. Unter dem Beitrag wird die TV-Bekanntheit mit Glückwünschen überschüttet. "Herzlichen Glückwunsch euch beiden, endlich könnt ihr euer größtes Glück in den Händen halten", freut sich eine Nutzerin für das Ehepaar. Eine weitere Userin betont begeistert: "Herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Es ist schön zu sehen, dass euer Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Genießt die Zeit zusammen." Auch Mias TV-Kollegen freuen sich für die junge Mutter. So schreibt zum Beispiel Christina Dimitriou (32): "Gratulation. So schön! Alles Gute euch."

Der Weg zum Kinderwunsch war für Mia alles andere als leicht. Bereits im Jahr 2022 war die Influencerin mit ihrem und Matteos gemeinsamen Kind schwanger. Doch die Schwangerschaft verlief anders als geplant. Wie Mia damals am Boden zerstört auf Instagram verriet, erlitt sie eine Fehlgeburt. "Meine Diagnose ist ein Windei. [...] Das ist eine Schwangerschaft, bei der bei der Befruchtung der Embryo verloren gegangen ist", machte sie ein trauriges Geständnis.

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson im Oktober 2024

Instagram / shhhmadisson Matteo Rocco und Mia Madisson, 2023

