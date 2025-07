Mia Madisson schreibt E-Book über Fehlgeburten

Reality-TV-Bekanntheit Mia Madisson hat angekündigt, ein E-Book über ein besonders schwieriges Kapitel in ihrem Leben zu schreiben: ihre Fehlgeburten. Das teilte die Influencerin über Instagram mit und sprach dabei über die emotionale Belastung, die sie beim Schreiben erlebt: "Guckt mich an, es nimmt mich so auseinander. Ich schreibe und muss weinen." Mia hat bereits fünf Fehlgeburten erlitten, ihre erste bereits mit 20 Jahren. Nun möchte sie mit ihrem E-Book Frauen erreichen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Im Dezember letzten Jahres brachte Mia schließlich ihre Tochter Sarabi zur Welt. Kürzlich teilte sie dann ihrer Community mit, erneut schwanger zu sein – bevor sie im Juli die traurige Nachricht überbrachte, dass sie erneut eine Fehlgeburt erlitten hatte. Auch wenn das Thema für sie emotional sehr belastend ist, sieht sie das Buch als wichtige Herzensangelegenheit an. Wann es erscheint, kann die gebürtige Schweizerin bisher allerdings noch nicht sagen. Diese neue Herausforderung geht Mia nun von ihrem Zuhause im Kanton Zürich aus an, wo sie erst kürzlich mit ihrem Mann Matteo Rocco und ihrer Tochter Sarabi eingezogen ist.

Für Mia ist Offenheit im Umgang mit Herausforderungen ein zentrales Thema. Seit Jahren teilt sie ihre Gefühlswelt mit ihrer Community und spricht offen über die Höhen und Tiefen ihres Lebens – sei es die Freude über ihre Schwangerschaften oder die tiefe Trauer über ihre Fehlgeburten. Privat schätzt sie die Unterstützung ihres Mannes Matteo und die Verbindung zu ihrer Familie, insbesondere zu ihrer Mutter, die sie immer wieder als wichtige Stütze in ihrem Leben bezeichnet.

Anzeige Anzeige

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Matteo Rocco mit Tochter Sarabi

Anzeige Anzeige

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Realitystar