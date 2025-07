Trotz Ehemann: Mia Madisson fühlt sich alleinerziehend

Mia Madisson, bekannt aus Reality-Formaten wie Der Bachelor, hat ihre Fans an ihrer aktuellen Lebenssituation teilhaben lassen. Während sie mit ihrer kleinen Tochter Sarabi in der Schweiz lebt, arbeitet ihr Ehemann Matteo Rocco in Düsseldorf, wo er ein erfolgreiches Tattoostudio führt. Mia erklärte in ihrer Instagram-Story, dass sie zwar verheiratet sei, sich jedoch oft wie eine alleinerziehende Mutter fühle: "Ich bin einfach immer ganz alleine mit der Kleinen von morgens bis abends." Der Alltag mit Kind und zwei Hunden sei eine große Herausforderung, vor allem, da Matteo nur selten bei ihnen ist: "Ja, es stört mich auch und ja, ich bin so gut wie alleinerziehend."

Dennoch betonte sie ausdrücklich, dass die beiden weiterhin ein Paar sind und dass es sich bei der Situation um eine beruflich bedingte Distanz handelt. Auch wenn Mia bemüht ist, die Zeit mit ihrer Tochter zu genießen, hat sie offen über die Schwierigkeiten gesprochen, die sie alleine zu bewältigen hat. Sie wünscht sich Unterstützung und vor allem eine gute Freundin, die ihre Situation nachvollziehen kann. "Ich vermisse es, so richtig zu lachen und jemanden zu haben, dem ich meine Sorgen anvertrauen kann", äußerte sie sich nachdenklich. Es falle ihr schwer, neue Kontakte zu knüpfen, da sie oft daran zweifelt, ob ihre Vertrauenswürdigkeit gewahrt bleibt.

Mit ihrer Offenheit hofft Mia, nicht nur Zuspruch zu erhalten, sondern vielleicht auch jemanden Gleichgesinnten zu finden, der ihr das Gefühl von Nähe und Verständnis geben kann. Erst vor Kurzem hatte die Influencerin ihre Anhänger mit ihrer Stärke beeindruckt, als sie beschloss, ein E-Book über ihre Fehlgeburten zu schreiben – ein Thema, das ihr selbst noch immer große emotionale Schmerzen bereitet. Mit Sarabi an ihrer Seite lebt Mia nun einen neuen Lebensabschnitt als Mutter. Doch trotz aller privaten und beruflichen Herausforderungen zeigt sie sich kämpferisch und ist entschlossen, für sich und ihre kleine Familie das Beste zu schaffen. Ihre Community begleitet sie dabei stets unterstützend und interessiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson mit ihrer Tochter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Matteo Rocco mit Tochter Sarabi

Anzeige Anzeige

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Realitystar