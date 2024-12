Lilly Beckers Dschungelcamp-Gage soll höchste jemals sein

Für Lilly Becker (48) geht es vermutlich ab in den australischen Dschungel. Ende November dieses Jahres berichtete Bunte, dass die Ex-Frau von Boris Becker (57) wohl an der TV-Show Ich bin ein Star – Holt mich hier raus teilnehmen wird. Das macht die in Glanz und Glamour lebende Lilly nicht für wenig Geld. Das Medium gab eine Gage von 250.000 Euro preis, doch Bild behauptet nun, es gehe um eine wesentlich höhere Summe. Laut den TV-Kreisen des Blattes soll sich ihre Gage im Bereich von 300.000 Euro befinden!

Der Sender selbst wollte die Höhe der Gage nicht kommentieren. Diese soll aber die höchste der aktuellen Staffel sein – und mit 300.000 Euro auch die bis dato höchste Gage jemals. 2016 sicherte sich Brigitte Nielsen (61) mit ungefähr 220.000 Euro den ersten Platz für die beste Bezahlung. Laut Oliver Pocher (46) scheint das Model dieses Geld auch dringend zu benötigen. "Es ist schon fast bitter, dass es innerhalb kürzester Zeit dazu gekommen ist, wenn du keine Kohle mehr hast und deswegen da rein musst", kommentiert der Comedian in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt".

Für die 48-Jährige scheint das Geld allerdings aus anderen Gründen sehr vorteilhaft zu sein. Derzeit klagt TV-Moderator und Ex-Liebe Pierre Uebelhack gegen sie. RTL bestätigt die Klage auf Rückzahlung von 489.869 Euro. Laut Pierre sei das Geld nicht geschenkt, sondern geliehen gewesen. "Pierre hatte ihr Geld geliehen und Lilly dachte, sie hätte es geschenkt bekommen. Irgendwann ist es fast eine halbe Million gewesen", erwähnt auch Oliver. Die Verhandlung könnte ihre Teilnahme verhindern – nur zwei Tage vor der TV-Show soll sie sich vor dem Landgericht in München verantworten.

Getty Images Lilly Becker, April 2010

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Comedian

