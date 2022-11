"Hochzeit auf ersten Blick"-Expertin verlobt: Stars happy!

Die Kandidaten freuen sich für Dr. Sandra Köhldorfer (41)! Bei Hochzeit auf den ersten Blick sorgt die Expertin Jahr für Jahr dafür, dass Singles mit ihrem optimalen Partner in den Hafen der Ehe schippern. Jetzt war es aber auch bei ihr so weit: Im Finale der Kuppelshow machte ihr Partner Ryan ihr einen Heiratsantrag. Nicht nur Sandra war komplett aus dem Häuschen – auch die Kandidaten freuen sich mit ihr!

Auf Instagram teilte Sandra ein paar Fotos des Antrags – darauf reagierten zahlreiche Kandidaten mit herzlichen Glückwünschen. "Was für eine Überraschung", schrieb beispielsweise Peter, der dank Sandra in dieser Staffel sein Glück gefunden hatte – auch seine Ehefrau Jaqueline gratulierte: "Ich freue mich so sehr für euch!"

Aber auch Kandidaten aus älteren Staffeln hinterließen in der Kommentarspalte liebe Worte und gratulierten. "Herzlichen Glückwunsch! Ihr beide habt offensichtlich euer Perfect Match gefunden!", schrieb unter anderem Mario, der im vergangenen Jahr dabei war.

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer

Sat.1 Jaqueline und Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Sat.1 Mario, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

