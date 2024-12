Bollywood-Star Rani Mukerji schlüpft erneut in Kultrolle

Es gibt großartige Neuigkeiten für alle Fans von Bollywood-Star Rani Mukerji! Wie Yash Raj Films nun bekannt gibt, wird es einen dritten Film der erfolgreichen Krimireihe "Mardaani" geben. Natürlich kehrt dafür auch Rani in ihrer Kultrolle als Polizistin Shivani Shivaji Roy zurück. Das verkündet die Produktionsfirma in einem neuen Post auf Instagram mit den vielsagenden Worten: "Das Warten hat ein Ende! Rani Mukerji ist zurück als knallharte Shivani Shivaji Roy in 'Mardaani 3'." Außerdem wird zugleich der Kinostart veröffentlicht: Ab 2026 dürfen sich die Zuschauer das Endprodukt auf der Leinwand ansehen.

Bei der "Mardaani"-Reihe handelt es sich um das größte Solo-Franchise mit weiblicher Besetzung im Hindi-Kino. Es wird seit nunmehr zehn Jahren weltweit von dem Publikum geliebt und gefeiert. Wie Filmfare berichtet, freue sich die Hauptdarstellerin bereits riesig darauf, im Jahr 2025 erneut in den kämpferischen Charakter schlüpfen zu dürfen. Rani schwärmte: "Es ist immer etwas Besonderes, die Polizeiuniform zu tragen und eine Figur zu spielen, die mir nur Liebe gegeben hat." Die Inderin sei wohl schon jetzt von dem Drehbuch hellauf begeistert und hoffe, dass die Zuschauer "das Gleiche fühlen", nachdem sie die Fortsetzung gesehen haben.

Rani kann bereits auf eine Reihe großer Erfolge im Laufe ihrer Karriere im indischen Kino zurückblicken. So brillierte sie in den Anfängen ihrer Laufbahn an der Seite von Bollywood-Legende Shah Rukh Khan (59) in dem Blockbuster "Kuch Kuch Hota Hai" sowie später in Filmen wie "Veer und Zaara" und "Chalte Chalte". Möglicherweise stehen die beiden Stars eines Tages wieder zusammen vor der Kamera. Erst kürzlich kündigte der Filmstar immerhin zu seinem 59. Geburtstag Großes an. Wie Zee News berichtete, gab der Schauspieler seinen Fans ein vielsagendes Versprechen: "Ich möchte in den nächsten zehn Jahren wirklich ganz besondere Filme machen." Vielleicht mit der Rückkehr altbekannter Gesichter?

Getty Images Bollywood-Star Rani Mukerji

Getty Images Rani Mukerji und Shah Rukh Khan

