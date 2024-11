Wow: Shah Rukh Khan verspricht seinen Fans "besondere Filme"

Der berühmte Bollywoodstar Shah Rukh Khan (59) feiert am heutigen Samstag seinen 59. Geburtstag. Natürlich führt er seine Tradition fort und trifft seine Fans in Mumbai – dieses Mal sogar auf einer speziellen Veranstaltung, wo er persönlich einige Fragen seiner Anhänger beantwortet und sich mit ihnen ganz nahbar austauscht. Wie Zee News berichtet, gibt der Schauspieler sogar ein erfreuliches Versprechen: "Ich möchte in den nächsten zehn Jahren wirklich ganz besondere Filme machen. Ich möchte euch alle unterhalten und Freude schenken."

Der liebevoll genannte König von Bollywood kündigt außerdem an, dass es demnächst Details zu seinem kommenden Filmprojekt geben wird. Dabei dürfte es sich um den Actionthriller "King" handeln, in dem er an der Seite seiner Tochter Suhana (24) eine der Hauptrollen spielen wird. Eine Quelle plauderte gegenüber Bollywood Hungama aus, dass der Film wohl alle schon sehr hohen Erwartungen sogar noch übertreffen werde: "'King' ist ein ehrgeiziger Actionfilm, wie man ihn sich nicht vorstellen kann."

In den vergangenen Jahren brillierte der beliebte Darsteller vor allem in der Rolle des mutigen Actionhelden, wie in den Blockbustern "Pathaan" und "Jawan". Wie es aussieht, setzt er seine erfolgreiche Historie in dem spannungsgeladenen Genre fort, obwohl er grundsätzlich auch unbeschwerten, witzigen Projekten gegenüber aufgeschlossen wäre. Im Podcast "Locarno Meets" philosophierte er kürzlich ein wenig über die Zukunft: "Vielleicht habe ich in sechs Monaten Lust dazu, eine Komödie zu drehen [...]."

Getty Images Suhana Khan, Januar 2023

Getty Images Bollywoodstar Shah Rukh Khan

