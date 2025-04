Romanze am Set? Darum verliebte sich Rani Mukerji in Ehemann

Bollywood-Liebling Rani Mukerji (47) ist bereits seit 2014 mit dem Filmemacher Aditya Chopra verheiratet. Das Paar heiratete in einer sehr privaten Zeremonie in Italien. In einem Gespräch mit News18 verriet die bodenständige Schauspielerin, woher sie wusste, dass er der Richtige ist: "Ich habe mich in meinen Mann verliebt, weil er so zurückhaltend ist. Nach so vielen Jahren in der Branche war er für mich eine Person, die ich respektierte. Es ist sehr schwierig, Leute in der Branche zu respektieren, da man alles in- und auswendig kennt." Sie ergänzte, dass die Anziehungskraft zwischen zwei Menschen nachlassen kann, jedoch der Respekt füreinander bestehen bleibt.

Obwohl die beiden schon seit 1998 gute Freunde waren, übernahm sie erst 2002 eine Rolle in Adityas Film "Mujhse Dosti Karoge". Zu diesem Zeitpunkt war Aditya noch mit seiner Jugendliebe Payal Khanna verheiratet. Ihre Zusammenarbeit endete jedoch nach "Dil Bole Hadippa" aus dem Jahr 2009 – dies war auch das Jahr, in dem sich der Regisseur von seiner Frau scheiden ließ. Viele Fans vermuteten Rani als einen der Gründe für die Scheidung – sie bestritt jedoch, eine Affäre mit ihm zu haben. In einem Interview mit Star News aus dem Jahr 2011 betonte die Inderin noch: "Er ist ein Freund. Er ist eine Person, mit der ich in so vielen Filmen zusammengearbeitet habe. Ich habe große Achtung vor ihm. Wir haben keine romantische Beziehung zueinander."

Das Familienleben der 47-Jährigen ist von vielen Auf und Abs geprägt. In einem Interview mit Galatta India offenbarte Rani kürzlich ihre bewegende Historie in Bezug auf ihren Kinderwunsch. Nach der Geburt ihrer Tochter Adira im Jahr 2015 versuchten die Leinwandschönheit und ihr Ehemann jahrelang, ein weiteres Kind zu bekommen. Die Nachricht ihrer Fehlgeburt während der Pandemie war damals ein schwerer Rückschlag für die beiden. Rani beschrieb die Situation als "traumatisch" und empfand einen tiefen Schmerz, Adira keine Geschwister schenken zu können. Diese Herausforderung habe sie jedoch gelehrt, das Positive im Leben zu sehen: "Adira ist mein Wunderkind, und ich bin wirklich froh, sie zu haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Rani Mukerji bei einem Presse-Event von "Dil Bole Hadippa", September 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Rani Mukerji, Oktober 2009

Anzeige Anzeige