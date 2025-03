"Traumatisches Erlebnis": Rani Mukerji über ihre Fehlgeburt

Rani Mukerji (47), die bekannte Bollywood-Schauspielerin, hat kürzlich in einem ehrlichen Interview mit der Galatta India über ihre schwierige persönliche Erfahrung gesprochen. Wie sie offenbarte, hat sie sieben Jahre lang versucht, ein weiteres Kind zu bekommen, nachdem sie und ihr Ehemann Aditya Chopra im Dezember 2015 ihre Tochter Adira begrüßen durften. "Ich habe sieben Jahre lang versucht, ein zweites Kind zu bekommen. Meine Tochter ist jetzt acht Jahre alt. Unmittelbar nach ihr habe ich versucht, ein zweites Kind zu bekommen. Ich habe es immer wieder versucht. Schließlich wurde ich schwanger, und dann habe ich das Baby verloren. Es war natürlich eine schwierige Zeit für mich." Trotz ihrer Bemühungen erlitt Rani während der Pandemie eine Fehlgeburt, was für sie eine extrem herausfordernde Zeit darstellte. "Es ist traumatisch für mich, dass ich Adira keine Geschwister geben kann", erklärte sie und betonte, wie sehr sie sich ein zweites Kind gewünscht hätte.

Rani führte weiter aus: "Ich bin nicht in dem Alter, in dem ich noch ein Kind bekommen kann. Und es ist traumatisch für mich, meiner Tochter kein Geschwisterchen schenken zu können. Das schmerzt mich sehr. Aber ich denke, wir sollten immer dankbar sein für das, was wir haben und was wir nicht haben. Für mich ist Adira mein Wunderkind. Und ich bin wirklich froh, sie zu haben, denn ich sehe Eltern, die sich schwertun, überhaupt ein Baby zu bekommen. Deshalb fühle ich, dass ich dankbar sein muss für das, was ich habe. Es ist ein Sprichwort, aber daran zu arbeiten und zu glauben, dass man dankbar sein muss für das, was man hat, erfordert viel Mut. Sich einfach mit dem zufriedenzugeben, was man hat. Also arbeite ich daran. Ich sage mir: Ja, Adira ist genug."

Das Paar hat bisher sehr darauf geachtet, die Privatsphäre ihrer Tochter zu schützen, und Adira möglichst vom Rampenlicht ferngehalten. Während Rani den schmerzhaften Verlust ihres Kindes aufarbeitet, hat sie begonnen, an ihren Memoiren zu schreiben, welche unter anderem ihre Beziehung zu Aditya beleuchten sollen. Abseits ihres turbulenten Privatlebens ist Rani für ihre beeindruckenden Rollen in der indischen Filmindustrie bekannt, besonders im Bereich emotionaler Familiendramen. Ihr neuester Film "Mrs Chatterjee Vs Norway", der sich thematisch mit Mutterschaft befasst, konnte im letzten Jahr große Erfolge in den Kinos verbuchen. Dabei überrascht es nicht, dass die Schauspielerin eine enge Verbindung zu der Rolle hatte, da sie aus eigener Erfahrung weiß, wie intensiv und herausfordernd die Reise der Mutterschaft sein kann. In früheren Interviews hat sie oft betont, wie sehr ihre Tochter sie inspiriert und sie in jeder Lebenslage bestärkt.

Getty Images Rani Mukerji, Mai 2018

Getty Images Bollywood-Star Rani Mukerji

