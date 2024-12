Evelyn Burdecki gibt alles für "Let's Dance"-Weihnachtsshow

Das aktuelle Training für die große Let's Dance-Weihnachtsshow hat es offensichtlich ganz schön in sich! Davon kann die ambitionierte Teilnehmerin Evelyn Burdecki (36) gerade ein Lied singen. Sie kehrt für diese besondere Ausgabe nach fünf Jahren auf das berühmte Tanzparkett zurück. Zusammen mit Profitänzer Vadim Garbuzov (37) möchte sie die Zuschauer begeistern und gibt alles – doch das hat seinen Preis. In einem neuen Interview mit RTL verrät der Realitystar: "Ich hab mindestens 24 Blasen an den Füßen, meine Knie sind angeschwollen, meine Beine auch, aber ansonsten läuft’s gut."

Aufgrund der intensiven Vorbereitungen für das Tanz-Special, welches am 20. Dezember ausgestrahlt wird, spürt Evelyn körperliche Veränderungen. Sie habe inzwischen sogar regelrechte "Tanzfüße". Die Blessuren und auftretenden Schmerzen schluckt die 36-Jährige jedoch ganz willensstark herunter. Sie betont voller Selbstsicherheit im Laufe des Gesprächs: "Ich bin auf jeden Fall wirklich bemüht, da irgendwie durchzukommen beim Tanz und es zu spüren."

Evelyn gib nicht nur beim Training für das beliebte Tanzformat wirklich alles, sondern auch, wenn es um den guten Zweck geht. So hat sie erst vor wenigen Tagen bei der großen "Ein Herz für Kinder"-Gala einen ganz pfiffigen Trick angewandt, um mehr Spenden zu sammeln. Bei der Live-Übertragung der Sendung saß sie am Spendentelefon und versprach den spendierfreudigen Anrufern laut Bild: "Ich verrate Privates, um an mehr Geld zu kommen." Ihre Taktik ging offenbar auf – sie und die anderen Promis konnten einen Spendenbetrag in Höhe von unglaublichen 23.627.158 Euro erzielen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige