"Ein Herz für Kinder"-Spendentelefon: Evelyn Burdeckis Trick

Evelyn Burdecki (36) hat am Samstagabend bei der großen "Ein Herz für Kinder"-Gala einen besonderen Trick angewandt, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Während der Live-Übertragung saß sie am Spendentelefon und versprach den Anrufern laut Bild: "Ich verrate Privates, um an mehr Geld zu kommen." So ermunterte sie die großzügigen Spender, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Mit persönlichen Einblicken in ihr Leben gelang es der charmanten Reality-TV-Kandidatin, die Spendenbereitschaft der Zuschauer zu steigern und damit die Spendensumme für die Bild-Hilfsorganisation in die Höhe zu treiben. Insgesamt kamen am Abend 23.627.158 Euro zusammen.

Im Laufe des Abends plauderte Evelyn mit den Spendern über verschiedene persönliche Themen. "Heute verrate ich alles – fragt mich einfach", betonte sie vorab im Gespräch mit der Zeitung und hielt ihr Versprechen. So erzählte sie einem Anrufer, wo sie die Weihnachtsfeiertage verbringen werde, und teilte mit einem anderen ihren Lieblingsweihnachtsmarkt in Köln, was diesem eine Spende von 250 Euro wert war. Ein besonderes Gespräch führte sie mit einer Frau namens Hampel – es ist derselbe Nachname, den ihre Großmutter Gretel Hampel trägt. Gemeinsam überlegten sie, ob sie vielleicht sogar verwandt sein könnten, und tauschten dabei familiäre Geschichten aus.

Evelyn, bekannt aus Shows wie "Promi Big Brother", "Let's Dance" und dem "Dschungelcamp", begeistert ihre Fans immer wieder mit ihrer offenen und herzlichen Art. Die Tochter polnischer Einwanderer, die selbst einen großen Kinderwunsch hegt, hat sich in der deutschen Medienlandschaft einen Namen gemacht. Ihr Engagement bei der Spendenaktion zeigt, wie wichtig ihr soziale Projekte sind, und dass sie ihre Popularität nutzt, um Gutes zu tun. Neben ihren TV-Auftritten verbringt sie gerne Zeit mit ihrer Familie und Freunden, schätzt die einfachen Dinge im Leben und bringt mit ihrer authentischen Art viele Menschen zum Lächeln.

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Getty Images Evelyn Burdecki im April 2024

