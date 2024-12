Maurice Dziwak ist im Dschungelcamp 2025 auf Krawall aus

In der kommenden Staffel des Dschungelcamps erobert Realitystar Maurice Dziwak (26) den australischen Dschungel. Gegenüber RTL verrät er jetzt, wie er seine Teilnahme angehen will. "Der Löwe ist am Start [...] wer mir in den Weg kommt, den muss ich aufessen." Für das selbsternannte Raubtier aus dem Ruhrpott ist eines klar: Er ist nicht für Frieden im Camp. "Ich hoffe, da ist ein Mensch, mit dem ich nicht klarkomme, dann zeige ich dem, wo es richtig langgeht", erklärt er. Ihm könne niemand beim Kampf um die berüchtigte Dschungelkrone in die Quere kommen, sagt der 26-Jährige.

Im Verlauf des Clips wird es dann etwas ernster. Für Maurice sei es die größte Herausforderung, seine Familie so lange nicht zu sehen. "Ein Tag kommt einem da vor wie eine Woche", sagt er. Dabei sorge er sich, wie langsam die Zeit wohl ohne seine Liebsten vergehen wird. Besonders seine hochschwangere Freundin Leandra wird der TV-Star vermissen: "Vor allem unser kleines Wunder und meine Frau nicht zu sehen, das ist natürlich sehr schade." Für die beiden ist es das erste gemeinsame Baby. Auf Instagram betont Leandra, es könne sogar jederzeit mit der Geburt losgehen.

Die Reise in den australischen Busch im kommenden Januar kam deshalb nicht bei allen Fans gut an. In den Kommentaren hieß es, er ließe seine Familie allein. Mit einem Instagram-Statement räumt der baldige Vater die Kritik prompt aus dem Weg: "Ich lasse meine Familie nicht allein, denn ihre Familie steht komplett hinter uns, meine Familie steht hinter uns, und die werden für meine Frau sorgen." Für Maurice ist die Teilnahme bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" dennoch eine große Ehre. "Das ist alles unvorstellbar. Für mich bedeutet das sehr viel. [...] Für mich geht einfach ein Traum in Erfüllung", betonte er gegenüber dem Sender in einem vergangenen Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seiner Mutter

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

Anzeige Anzeige