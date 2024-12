Maurice Dziwak verteidigt seine Dschungelcamp-Teilnahme

Maurice Dziwak (26) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Gemeinsam mit seiner Freundin Leandra erwartet der Realitystar sein erstes Kind. Und auch beruflich läuft es bei dem Influencer total super – gerade erst wurde er als Kandidat für das Dschungelcamp 2025 bestätigt. Einige Fans sehen es aber offenbar kritisch, dass Maurice seine schwangere Freundin in Deutschland allein lässt, während er in den australischen Busch reist. Dagegen wehrt er sich nun in seiner Instagram-Story: "Zu sagen, ich lasse meine Familie allein... Es fällt mir eh schon schwer, weil ich ein Familienmensch bin. Aber ich lasse meine Familie nicht allein, denn ihre Familie steht komplett hinter uns, meine Familie steht hinter uns, und die werden für meine Frau sorgen. Dafür habe ich schon gesorgt."

Zudem betont Maurice, dass er aus einem guten Grund in den Dschungel geht: "Aber ich muss auch für meine Familie sorgen. Für meinen Sohn. Und das tue ich mit Stolz. Ich werde für meine Familie kämpfen, und das ist mein Beruf, meine Arbeit, und ein Monteur muss auch auf Montage und muss seiner Arbeit nachgehen." Seine Story beendet er mit einem feurigen Appell an seine Fans: "Und deshalb bitte ich euch, die Kommentare und die privaten Nachrichten zu unterlassen, denn die treffen mich und meine Frau extrem. Ich bin ein absoluter Familienmensch, ich liebe meine Familie, meine Frau, meinen kleinen Schatz, ich kann die Zukunft kaum abwarten, es werden so schöne Zeiten kommen, und ich kämpfe für meine Familie." Auch Leandra meldet sich daraufhin zu Wort und betont, dass sie mit Maurice' Entscheidung vollkommen einverstanden ist: "Ich bin nicht allein. Er wird es schwer haben, nicht ich. Uns geht es hier gut, wir sind hier bestens umsorgt, und ich würde alles dafür tun, dass du auf alle Fälle da rein gehst."

Genauere Details wie den Geburtstermin und den Namen ihres kleinen Wonneproppens wollen die Turteltauben eigentlich aus der Öffentlichkeit heraushalten. Vor rund einer Woche plauderte der selbsternannte Löwe allerdings auf Instagram aus, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis sein Kind das Licht der Welt erblicken wird. "Unser kleines Wunder kann es kaum abwarten, es steht schon in den Startlöchern. Möchte unbedingt Mama und Papa kennenlernen", deutete er an, woraufhin Leandra bestätigte: "Ja, es kann jederzeit losgehen."

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Freundin im September 2024

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

