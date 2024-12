Ariana und Co.: Diese Stars glänzen beim Golden-Globes-Lunch

Die Golden Globes gehören zu den begehrtesten Auszeichnungen in Hollywood. Alle großen Schauspieler, Regisseure und Künstler träumen davon, einen der goldenen Preise in der Hand zu halten – für Ariana Grande (31) könnte dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen. Die Sängerin ist für ihre Darstellung der Glinda im Musicalfilm "Wicked" als "Beste Nebendarstellerin" nominiert. Da es ihre erste Nominierung für diesen Award ist, wurde sie diese Woche zum berühmten Golden-Globes-Lunch eingeladen. An diesem dürfen nur Promis teilnehmen, die ihre erste Nominierung abstauben konnten. Wer sonst noch dabei war, sowie die schönsten Looks des Events seht ihr im Promiflash-Video.

