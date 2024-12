Selena und Co.: Sie sind für die Golden Globes nominiert

Ein aufregender Tag für alle Filmschaffenden: Endlich sind die Nominierungen für die Golden Globes bekannt! Wie die Organisation auf ihrer Website verkündet, schneidet "Emilia Pérez" dabei besonders gut ab. Der Film über eine Drogenbaronin in Mexiko darf auf zehn Awards hoffen, unter anderem in der Kategorie "Bester Film – Komödie oder Musical". Aber auch Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón und Nebendarstellerinnen Selena Gomez (32) und Zoe Saldaña (46) haben eine Chance auf einen Preis. Unter den Serien hat "The Bear" mit fünf Nominierungen die Nase vorn. Die vier Stars Ayo Edebiri (29), Jeremy Allen White (33), Liza Colón-Zayas, Ebon Moss-Bachrach sind alle in den Schauspielkategorien nominiert.

Die Entscheidung in der Kategorie "Bester Film – Komödie oder Musical" wird mit besonders viel Spannung erwartet. Neben "Emilia Pérez" sind auch die Blockbuster "Anora", "Challengers – Rivalen", "A Real Pain", "The Substance" und Wicked nominiert. Der Streifen über die Hexen von Oz erhielt vor wenigen Tagen schon die renommierte Auszeichnung der National Board of Review und wird deshalb von vielen Insidern als wahrscheinlichster Sieger gehandelt. Bei den Golden Globes sind nun auch die beiden Hauptdarstellerinnen Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) für einen Award nominiert.

Die Preisverleihung, die am 6. Januar stattfinden wird, ist traditionell ein wichtiger Wegweiser für die Oscars und daher von riesengroßer Bedeutung für die Filmbranche. 2024 gelang es zum Beispiel Cillian Murphy (48), beide goldenen Statuen abzustauben. In seiner Dankesrede bei den Oscars erklärte der "Oppenheimer"-Star damals: "Ich bin ein sehr stolzer irischer Mann, der heute Abend hier steht. Wir haben einen Film über einen Mann gemacht, der eine Bombe gebaut hat, also möchte ich ihn nun den Friedensstiftern widmen."

Getty Images Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Marissa Bode und Ethan Slater

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

