Dieser Star gewinnt die erste Staffel von "Destination X"

Seit Anfang November wird die erste Staffel der neuen Show "Destination X" ausgestrahlt. Die Abenteuer-Realityshow stammt ursprünglich aus Belgien und begleitet prominente Teilnehmer auf einer Rätselreise quer durch Europa in einem blickdichten Bus. In der finalen Folge kämpfen nur noch Philipp Boy (37) und Hanna Sökeland um den Sieg. Das Ziel ist es, den aktuellen Standort durch Hinweise und Co. möglichst genau zu bestimmen – und Philipp liegt näher dran. "Es ist ein unfassbar schönes Gefühl", schwärmt der Turn-Europameister und jubelt: "Endlich habe ich auch mal ein Finale gewonnen!"

Hanna ist zwar sichtlich enttäuscht, gibt sich jedoch mit dem zweiten Platz zufrieden. "Hast du sehr gut gemacht", meint die Princess Charming-Bekanntheit versöhnlich. So endet also die erste Staffel – ob das Reise-Format aber jemals in die zweite Runde gehen wird, steht aktuell in den Sternen. Die Zuschauerzahlen ließen nämlich ordentlich zu wünschen übrig, wie Quotenmeter berichtet. Das Finale verfolgten nur 360.000 Zuschauer, was einem mickrigen Marktanteil von 2,7 Prozent entspricht. Davon waren rund 110.000 in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, was wiederum einen Marktanteil von 4,3 Prozent bedeutet.

Zufriedenstellend dürfte dies für den Sender ProSieben nicht sein. Zuvor hatte man die Show schon aufgrund von schlechten Quoten mit einem späteren Sendeplatz abgestraft. Auf den beliebten Primetime-Platz rückte stattdessen Das große Promi-Büßen mit Olivia Jones (55). Der Staffelauftakt schaffte aber immerhin noch einen Marktanteil von 5,9 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe.

Anzeige Anzeige

Joyn / Benedikt Müller "Destination X"-Kandidat Philipp Boy

Anzeige Anzeige

Joyn Teilnehmer von "Destination X", Realityshow

Anzeige Anzeige

Anzeige