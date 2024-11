Leyla Lahouar ließ sich aus Langeweile Botox spritzen

Reality-Sternchen Leyla Lahouar (28) offenbarte in der zweiten Folge von "Destination X", dass sie sich ihre bisherigen Botoxbehandlungen nicht etwa aus Eitelkeit, sondern aus einer fast kurios anmutenden Motivation heraus gönnte: "Mir war langweilig", erklärte sie ihren Mitreisenden, die sich im Rahmen der Show gemeinsam in einem abgedunkelten Bus auf einer Reise durch Europa befinden. Angezettelt wurde die erstaunlich offene Konversation von Tänzerin Ekaterina Leonova (37), die neugierig fragte, ob Leyla bereits Botox oder Hyaluron verwendet habe. Darauf antwortete diese grinsend mit einem klaren "Ja" und begann fröhlich plaudernd aufzuzählen, wo sie bereits überall künstlich nachgeholfen habe.

Für einige der anderen "Destination X"-Kandidaten, darunter Tina Ruland (58), Nico Schwanz (46) und Andreas Elsholz (52), war besonders überraschend, dass zu dieser Liste auch Botox-Injektionen unter den Armen zählen. Diese Eingriffe in den Achselhöhlen sollen laut Leyla die Schweißproduktion reduzieren, seien aber durchaus schmerzhaft gewesen. "Die machen richtig kleine Stiche", erklärte die 28-Jährige. Auch gestand sie, dass ihre Lippen mit Hyaluron aufgespritzt seien – ebenso wie der sogenannte "Sexy Point", der sich ihrer Beschreibung nach unterhalb der Augen befinde und auch von mehr Volumen profitiere.

Das ursprünglich aus Belgien stammende Showkonzept von "Destination X" vereint taktische Entscheidungen mit gezielter Täuschung: Eine Gruppe von Promis reist, begleitet von ProSieben, in einem verdunkelten Bus durch Europa und muss an verschiedenen Stationen Hinweise sammeln, um das Reiseziel zu erraten. Doch nicht alles, was ihnen präsentiert wird, entspricht der Wahrheit: Einige Informationen sollen die Teilnehmer auf falsche Fährten locken. Wer sich täuschen lässt und am Ende der jeweiligen Folge am weitesten vom tatsächlichen Ziel entfernt ist, muss das Abenteuer verlassen. Für eine Kandidatin wie Leyla, die allzu gern mit offenen Karten spielt, könnte dieses Spiel aus Wahrheit und Täuschung eine ganz neue Herausforderung darstellen. Doch eines bleibt sicher: Mit ihrem unerschütterlichen Selbstbewusstsein und ihrer lockeren Art wird sie auch die kommenden Rätsel und Prüfungen der Show mit einem Lächeln angehen.

RTL / Markus Hertrich Leyla Lahouar, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

Joyn Teilnehmer von "Destination X", Realityshow

