Sendestart für Abenteuer-Realityshow "Destination X" bekannt

Schon seit einigen Monaten ist bekannt, dass ProSieben das belgische Format "Destination X" noch in diesem Jahr nach Deutschland holen wird – und schon bald hat das Warten ein Ende! "Ab Donnerstag, 7. November 2024, kannst du [acht Prominente] auf ProSieben und auf Joyn bei ihrer mehrwöchigen Reise über 4.506 Kilometer quer durch Europa begleiten", gibt der Sender jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Somit wird die Abenteuer-Realityshow ab dem genannten Termin den Primetime-Sendeplatz von The Voice of Germany übernehmen.

Das Konzept des Formats: Acht deutsche Stars und Sternchen fahren in einem blickdichten Bus durch Europa und müssen mithilfe verschlüsselter Hinweise versuchen, ihren aktuellen Standort möglichst genau zu bestimmen. Bei den Anhaltspunkten kann es sich beispielsweise um Anagramme, Autokennzeichen oder gar Sätze in der jeweiligen Landessprache handeln. Der Promi, der mit seiner Einschätzung am weitesten vom tatsächlichen Aufenthaltsort entfernt ist, muss den Bus verlassen und scheidet somit aus der Show aus. Dem Teilnehmer, der sich mit seinem Orientierungssinn bis zum Schluss behaupten kann, winkt am Ende ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Neben der Let's Dance-Bekanntheit Ekaterina Leonova (37) begeben sich unter anderem die Schauspieler Tina Ruland (58) und Andreas Elsholz, Moderatorin Madita van Hülsen (43) und Turner Philipp Boy (37) auf die Reise ins Ungewisse. Auch Influencerin Leyla Lahouar (28), die aktuell noch bei Promi Big Brother zu sehen ist, wagt sich in das spannende Experiment. Die Realitystars Max Bornmann und Hanna Sökeland machen die Reisegruppe komplett. "Man merkt wirklich, wie schnell man die Orientierung verliert, wenn man nichts sieht. Nach ein paar Stunden hat man keine Ahnung mehr, wo man eigentlich ist", lautet Ekaterinas erstes Fazit zu den Dreharbeiten, dem sie hinzufügt: "Die Hinweise haben mich dabei oft mehr verunsichert, als dass sie geholfen hätten. Ich war wirklich komplett lost." Bald wird sich zeigen, wer sich am besten auf seinen Orientierungssinn verlassen kann.

Anzeige Anzeige

Joyn / Benedikt Müller Max Bornmann, "Destination X"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Joyn / Benedikt Müller Ekaterina Leonova, "Destination X"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige