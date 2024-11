ProSieben verschiebt "Destination X" wegen schlechter Quoten

ProSieben nimmt Änderungen in seinem Abendprogramm vor und verschiebt ab dem 21. November, Donnerstag, die Realityshow "Destination X" auf den späteren Sendeplatz um 22:25 Uhr. Im Gegenzug rückt Das große Promi-Büßen auf den prominenten Primetime-Platz um 20:15 Uhr vor. Dieser Schritt erfolgt, nachdem "Destination X" in den ersten beiden Wochen nicht die erhofften Einschaltquoten erzielen konnte und hinter den Erwartungen des Senders zurückblieb.

"Destination X" startete am 7. November mit nur 530.000 Zuschauern und erreichte einen Marktanteil von 5,9 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. In der folgenden Woche fielen die Zahlen sogar auf 4,4 Prozent. "Das große Promi-Büßen" hatte zwar ebenfalls Schwierigkeiten und erzielte zunächst nur 6,3 und später 4,4 Prozent, konnte jedoch durch zeitversetztes Anschauen seinen Marktanteil auf beeindruckende 12,7 Prozent anheben. Mit dem Tausch der Sendeplätze hofft ProSieben, beiden Formaten zu besseren Quoten zu verhelfen.

"Destination X" ist ein internationales Erfolgsformat, in dem Kandidaten an unbekannte Orte gebracht werden und herausfinden müssen, wo sie sich gerade befinden. Trotz ihres spannenden Konzepts scheint die Show das deutsche Publikum noch nicht begeistert zu haben. "Das große Promi-Büßen" hingegen bietet den Zuschauern einen intensiven Einblick in das Leben bekannter Persönlichkeiten, die mit ihren vergangenen Fehltritten konfrontiert werden. Die authentischen Emotionen und persönlichen Geschichten der Prominenten machen den Reiz der Sendung aus und könnten nun – dank des früheren Sendeplatzes – ein noch breiteres Publikum ansprechen.

"Destination X", Europa

Die "Das große Promi-Büßen"-Teilnehmer im Jahr 2024

