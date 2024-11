So hat sich Leyla Lahouar auf "Destination X" vorbereitet

Leyla Lahouar (28) erkämpft sich gerade den Titel der Reality-TV-Königin. Nach ihrer Teilnahme bei Ex on the Beach, Der Bachelor und Dschungelcamp rockte sie im Oktober dieses Jahres auch noch Promi Big Brother – und ging dort sogar als Siegerin hervor. Seit gestern ist sie schon wieder im Fernsehen zu sehen: Sie ist eine der Teilnehmerinnen von "Destination X", das in diesem Sommer vorgedreht wurde. Auf Instagram wird die Beauty gefragt, ob sie sich denn überhaupt auf die Show vorbereitet hätte. "Ich hätte mich schon ein bisschen drauf vorbereiten können, in dem ich die Wahrzeichen auswendig lerne oder Städte, Länder in Europa und sowas auswendig lerne. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse das einfach auf mich zukommen", gibt sie ehrlich zu.

Allerdings meint sie geheimnisvoll: "Andere haben da vorher auf jeden Fall mehr Gas gegeben als ich. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem ganz gut sein kann." Doch worum geht es in dem neuen Format überhaupt? Leyla erklärt es so: "Wir sind mit einem abgedunkelten Bus durch Europa gefahren. Wir konnten nichts sehen, weil die Scheiben aus Milchglas waren." Dabei mussten die Teilnehmer – darunter auch Max Bornmann und Ekaterina Leonova (37) – anhand von Hinweisen erraten, wo sie sich auf dem europäischen Kontinent befanden. Zusätzlich gab es kleine Spiele zu bewältigen und Falschaussagen zu identifizieren. "Ich sage euch, das war alles andere als leicht. Die haben uns nämlich komplett Hops genommen", beteuert Leyla.

Auch Madita van Hülsen (43) ist unter den Reisenden. Die Moderatorin nutzt die langen Busfahrten zwischen den Stopps, um intime Gespräche anzustimmen. Dabei erzählt sie geradeheraus, dass sie schon die Erfahrung gemacht habe, mit zwei Männern gleichzeitig ihr Bett zu teilen. Allerdings sei der Moment nicht so schön gewesen, wie sie sich ihn erhofft hatte. "Ich habe mir das so vorgestellt wie in einem Film", meint sie enttäuscht. Auch andere Abenteuer wie eine Sex-Party haben ihr nicht das gegeben, was sie sich gewünscht hatte. "Ich bin langweiliger, als ich dachte", gibt sie schlussendlich zu.

Joyn/Benedikt Müller Leyla Lahouar, "Destination X"-Teilnehmerin

Joyn / Benedikt Müller Madita van Hülsen bei "Destination X"

