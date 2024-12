Mia Regan hat nach Trennung von Romeo Beckham neuen Look

Model Mia Regan (22), die ehemalige Freundin von Romeo Beckham (22), sorgte bei einem neuen Fotoshooting für das Label SS Daley in London für Aufsehen. In einem auffälligen Look präsentierte sie sich mit platinblondem, welligem Haar, kombiniert mit einem Leder-Zweiteiler, bestehend aus einer Jacke und einem knielangen Rock mit hohem Beinschlitz. Abgerundet wurde ihr Outfit durch schwarze Schuhe, weiße Socken, Lederhandschuhe und minimalistische Accessoires wie silberne Ohrringe. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigt sie sich bestens gelaunt und macht ihrem Ruf als Stilikone alle Ehre.

Das Label hatte Anfang des Jahres den Start seiner Damenkollektion für 2025 angekündigt – genau in diesem Kontext zeigt sich Mia als Aushängeschild der Marke. Seit ihrer Trennung von Romeo im Februar widmet sich Mia verstärkt ihrer Karriere und hat sich in der Mode- und Influencer-Welt als unverzichtbare Größe etabliert. Sie hat nicht nur einen lukrativen Vertrag mit Samsung abgeschlossen, sondern arbeitet auch mit der Luxusmarke Max Mara zusammen und verdient angeblich bis zu 120.000 Euro pro Social-Media-Post.

Aufgewachsen in der Nähe des Beckham'schen Anwesens in den Cotswolds hatte Mia einst eher konventionelle Zukunftspläne. Sie war eine talentierte Netball-Spielerin und plante eigentlich ein Studium, doch mit Beginn ihrer Beziehung zu Romeo rückte sie ins Rampenlicht. Unterstützt durch ihre Kooperation mit Romeos Mutter Victoria Beckham (50), startete sie ihre Influencer-Karriere, die sie mittlerweile zu einer der gefragtesten Stimmen ihrer Generation gemacht hat. Trotz des Endes ihrer prominenten Beziehung bleibt Mia als Vorbild für die Gen Z ein unverkennbares Gesicht in der Modewelt – charakterisiert durch Stil, Individualität und großen Online-Einfluss.

Getty Images Mia Regan bei den Elle Style Awards 2023

Instagram / victoriabeckham Romeo Beckham und Mia Regan

