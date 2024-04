Im Trennungswirrwarr: Mia Regan trifft auf Schwiegermama Vic

Was zwischen Romeo Beckham (21) und seiner eigentlichen Ex Mia Regan aktuell läuft, fragen sich derzeit die Fans. Dass das Model dennoch ein gutes Verhältnis zu seiner einstigen Schwiegermutter Victoria Beckham (50) pflegt, wird jetzt deutlich! Wie Daily Mail berichtet, besuchten die beiden ein Modeevent in Barcelona – dabei fiel die Begrüßung der beiden mehr als freudig aus! Wie die Bilder, die dem Medium vorliegen, zeigen, umarmen sich die 21-Jährige und die Spice Girls-Sängerin innig. Trotz Mias Beziehungswirrwarr mit Victorias Sohnemann scheinen die beiden also weiterhin eine familiäre Beziehung zueinander zu pflegen.

Fünf Jahre lang waren Mia und Romeo gemeinsam durchs Leben gegangen. Im vergangenen Februar gaben die beiden schließlich das Aus ihrer jahrelangen On-off-Beziehung bekannt. "Mooch und ich haben uns nach fünf Jahren Liebe getrennt. Wir empfinden immer noch jede Menge Respekt und Liebe füreinander und uns verbindet immer noch eine starke Freundschaft, und das wird auch so bleiben", erklärte Romeo auf Instagram. Zwischenzeitlich war Romeo sogar auf einer Dating-App unterwegs gewesen – doch so ganz ohneeinander können die beiden wohl nicht. In den vergangenen Wochen wurde das vermeintliche Ex-Paar immer wieder gemeinsam gesehen – und zwar händchenhaltend!

Romeo ist allerdings nicht der einzige Beckham-Spross, der mit seinem Liebesleben auf sich aufmerksam macht: Im Oktober vergangenen Jahres hatten sich Cruz Beckham und seine damalige Freundin Tana Holding getrennt. Kurz darauf sah man den 19-Jährigen mit der Influencerin Issey Moloney – ob sich die beiden daten oder sie einfach nur gute Freunde sind, war bislang nicht bekannt. Doch damit nicht genug: Nur wenig später war Cruz (19) mit der Tänzerin Skye Ladell unterwegs – womit er erneut die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln brachte.

Getty Images Romeo Beckham und Mia Regan, 2023

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham im Januar 2023

