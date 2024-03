Vertraute Fotos: Sind Romeo Beckham und Mia wieder zusammen?

Romeo Beckham (21) und Mia Regan (21) sorgen wieder für Liebesgerüchte! Der Fußballer und das Model machten vor wenigen Wochen ihre Trennung öffentlich. Sie hatten sich im Laufe ihrer fünfjährigen Beziehung wohl in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Jetzt wurden sie allerdings wieder zusammen gesehen – und das auch noch ziemlich vertraut. Paparazzi-Bilder, die unter anderem OK! vorliegen, zeigen die beiden in lässigen Outfits beim Shoppen in London.

