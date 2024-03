Trotz Trennung: Romeo Beckhams Ex bei Victorias Fashionshow!

Sie unterstützt seine Familie noch immer! Romeo Beckham (21) und Mia Regan (21) waren rund fünf Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen – vor wenigen Tagen bestätigten die beiden jedoch: Ihre Beziehung ist in die Brüche gegangen. Böses Blut gibt es zwischen dem Fußballer und dem Model aber nicht. Auch mit seiner Familie versteht sich die Beauty nach wie vor. Das wird nun deutlich: Trotz des Liebes-Aus besuchte Mia die Modenschau von Romeos Mutter Victoria Beckham (49)!

Im Rahmen der Pariser Fashion Week präsentierte die 49-Jährige ihre neuste Kollektion in einer glamourösen Fashionshow. Laut Daily Mail, saßen ihr Mann David (48), Tochter Harper (12) sowie ihre Söhne Cruz (19) und Brooklyn (24) mit seiner Frau Nicola (29) in der ersten Reihe – Romeo war nicht mit von der Partie. Dafür aber seine Ex-Freundin Mia, die direkt neben den Beckhams Platz nahm. Die 21-Jährige strahlte in einem grauen Minikleid und wirkte tiefenentspannt. Die Trennung scheint sie also ziemlich gut verkraftet zu haben.

Es ist keine große Überraschung, dass Mia trotz der Trennung von Victoria eingeladen wurde. Das Ex-Spice Girls-Mitglied pflegt nämlich eine enge Beziehung zu der Blondine. "Mia hat sich immer sehr gut mit Victoria verstanden und tut dies auch weiterhin", verriet eine Quelle gegenüber The Sun und fügte hinzu: "Victoria war ein großer Fan von Mia und hoffte, dass die beiden vielleicht heiraten würden."

Getty Images Mia Regan bei den British Fashion Awards 2022

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia Regan

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern

