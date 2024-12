Durch Beckham-Beziehung? Mia Regan verdoppelt ihr Einkommen

Das Liebes-Aus mit Romeo Beckham (22) hat Mia Regan (22) finanziell offenbar nicht geschadet – im Gegenteil. Die Influencerin kann auf ein beeindruckendes Jahr zurückblicken: Laut neuesten Geschäftszahlen ihrer Firma Mia Regan Ltd erzielte sie, wie Daily Mail berichtet, im Jahr 2024 einen Jahresgewinn von etwa 600.000 Euro, was fast einer Verdopplung gegenüber den rund 340.000 Euro im Vorjahr entspricht. Mit einem angesammelten Gesamtgewinn von umgerechnet 1,38 Millionen Pfund gehört Mia inzwischen zu den erfolgreichsten jungen Models der Branche. Der Trennungsschmerz scheint bei dieser Karrierebilanz definitiv in den Hintergrund zu rücken.

Mia und Romeo, die ihre Beziehung 2019 begannen, trennten sich im Februar dieses Jahres – nur wenige Wochen nach ihrem Umzug in eine gemeinsame Wohnung. Seither hat sich die Karriere der 22-Jährigen rasant weiterentwickelt: Mit Deals wie einer 230.000 Euro-Partnerschaft mit Samsung sicherte sie sich ihren Platz unter den Top-Influencern. In den sozialen Netzwerken folgen Mia über 600.000 Fans und sie arbeitet regelmäßig mit großen Marken wie Marc Jacobs (61), Stella McCartney (53) und Miu Miu zusammen. Dabei war sie einst eine ganz normale Schülerin, die mit 16 noch von einer Uni-Karriere träumte – bevor Romeo in ihr Leben trat.

Im Frühjahr bestätigten Mia und Romeo die Gerüchte um ihre Trennung. "Das ist Ro. Wir sind miteinander aufgewachsen, seit wir 16 sind! Die Liebe nimmt verschiedene Formen und Wege an, wenn man reifer wird", schrieb die 22-Jährige damals zu einem gemeinsamen Instagram-Foto. Sie betonte, dass die beiden trotz der Trennung nach wie vor viel Respekt und Zuneigung füreinander teilen würden. Während Mia sich nun voll und ganz auf ihre Karriere konzentriert, hat Romeo inzwischen eine neue Liebe gefunden. Kürzlich teilte er ein Foto mit seiner neuen Partnerin Kim Turnbull, das die beiden turtelnd auf der Rückbank eines Autos zeigt.

Getty Images Mia Regan, Model

Instagram / victoriabeckham Romeo Beckham und Mia Regan

