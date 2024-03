Erwischt: Romeo Beckham und Mia Regan daten wohl wieder!

Die Gerüchte um ein Liebescomeback verdichten sich! Romeo Beckham (21) und Mia Regan (21) gaben vor einigen Wochen nach fünf Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Doch trotz Liebes-Aus können der Sohn von David Beckham (48) und das Model scheinbar nicht ihre Finger voneinander lassen. Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden in lässigen Outfits vor einem Restaurant in London. Laut Informationen des Onlineportals sollen die einstigen Turteltauben ein gemeinsames Rendezvous in dem Lokal verbracht haben. Nach einem endgültigen Liebes-Aus sieht das nicht aus. Ob die beiden wohl wieder daten? Dazu hat sich bislang keiner der beiden offiziell geäußert.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden seit Bekanntgabe ihrer Trennung zusammen gesehen wurden. Bereits vor einigen Tagen waren der Kicker und die Blondine von Paparazzi beim gemeinsamen Bummel durch London erwischt worden. Dabei hatten die Ex-Partner ziemlich vertraut gewirkt: Mia und Romeo liefen Hand in Hand durch die Straßen. Auch zu diesem Zeitpunkt hatten sie sich nicht offiziell zu den Vermutungen auf ein mögliches Beziehungscomeback geäußert.

Dass Mia und Romeo weiterhin Zeit miteinander verbringen, muss jedoch nicht gleich auf eine romantische Beziehung hindeuten – denn die Trennung der beiden 21-Jährigen ist freundschaftlich verlaufen. "Wir empfinden immer noch jede Menge Respekt und Liebe füreinander und uns verbindet immer noch eine starke Freundschaft und das wird auch so bleiben", erklärte Romeo in seinem Trennungsstatement im Netz.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan im Juli 2023

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia Regan

