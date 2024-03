Wieder ein Paar? Romeo Beckham und Mia Regan halten Händchen

Ist es bei Mia Regan (21) und Romeo Beckham (21) doch noch nicht aus und vorbei? Die Influencerin und der Fußballer hatten Ende Februar ihre Trennung öffentlich bekannt gegeben – ein Liebes-Aus sieht aber anders aus. Paparazzi erwischten die beiden jetzt Hand in Hand beim Shoppen in London! Bilder, die unter anderem OK! vorliegen, zeigen den Sohn von David Beckham (48) und das Model in lässigen Looks durch die Straßen schlendern. Keiner der beiden hat sich bislang dazu geäußert.

Nach der Trennung schien es ohnehin kein böses Blut zwischen Mia und Romeo zu geben. Sie wollten Freunde bleiben. "Wir teilen jede Menge Liebe und Respekt füreinander", betonten sie in einem Statement auf Instagram. Als Grund für das Ende ihrer Beziehung nannten sie ihre verschiedenen Zukunftsvorstellungen: "Wir sind miteinander aufgewachsen, seit wir 16 sind! Die Liebe nimmt verschiedene Formen und Wege an, wenn man reifer wird."

Das Liebes-Aus des einstigen Teenie-Traumpaares soll vor allem auch Romeos Mutter Victoria (49)

mitgenommen haben. Sie steht der Freundin ihres Sohnes aber dennoch sehr nahe. "Victoria war ein großer Fan von Mia und hoffte, dass die beiden vielleicht heiraten würden", hatte ein Insider gegenüber The Sun verraten. Mia war nach der Trennung sogar bei ihrer Fashionshow zu Gast – zusammen mit den Geschwistern und dem Vater ihres Ex-Freundes.

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham und seine Freundin Mia Regan

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan im Juli 2023

