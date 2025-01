Nach Trennung von Romeo Beckham: Mia Regan hat neuen Freund

Mia Regan (22) ist wieder in festen Händen. Nach ihrer Trennung von Romeo Beckham (22), dem Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49), im vergangenen Jahr zeigte sich das Model nun erstmals mit seinem neuen Freund Henry O'Sullivan. Auf Instagram teilte Mia kürzlich Eindrücke ihres Urlaubs in Sri Lanka, darunter ein Selfie, das sie hinter Henry auf einem Moped sitzend zeigt, sowie weitere Aufnahmen, die beispielsweise ihren neuen Freund in einem gemütlichen Moment im Bett zeigen.

Doch nicht nur romantische Urlaube scheinen die beiden zu verbinden. Henry hat auch bereits Mias Familie kennengelernt. Mias Vater Des Regan verriet auf seinem eigenen Instagram-Account, dass Henry die Familie zu einer Geburtstagswanderung in die Brecon Beacons in Wales begleitet hat, um den Geburtstag von Mias Mama zu feiern. In den sozialen Medien kommentiert Henry zudem regelmäßig Mias Beiträge und macht seiner Liebsten süße Komplimente.

Mia war von 2019 bis 2024 mit Romeo liiert. Vor knapp einem Jahr verkündeten die beiden jedoch das Liebes-Aus. Auch der Promispross ist mittlerweile wieder verliebt. Im November machte er seine neue Beziehung zu Kim Turnbull publik. Mit der DJane scheint Romeo auch überglücklich zu sein. Erst vor wenigen Tagen teilte er auf Instagram ein Foto der Dunkelhaarigen am Strand und schrieb dazu: "Wie kann sie überhaupt echt sein?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Regan bei den Elle Style Awards 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / mimimoocher Mia Regan und Romeo Beckham

Anzeige Anzeige