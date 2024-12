Stefan Raab und Bully verlieren "gegen irgendson Schnulli"

Am vergangenen Samstag war es so weit! Mit "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" kehrte Stefan Raab (58) nach dem großen Boxkampf gegen Regina Halmich (48) wieder zu einer Free-TV-Show zurück. Gemeinsam mit Fernsehstar Bully Herbig (56) trat er gegen einen Kandidaten an, der es zu Anfang der Show schaffte, drei andere Mitbewerber zu besiegen. In insgesamt elf Spielen musste sich daraufhin das berühmte Dreamteam gegen den ehrgeizigen "Schnulli" Marc beweisen. Am Ende des Abends konnte sich der Bundeswehr-Arzt gegen die Promis durchsetzen und sicherte sich den üppigen Gewinn von 250.000 Euro!

Zu Beginn der Show verlor Marc die ersten beiden Spiele, bei denen Stefan sich diskutierfreudiger denn je zeigte. In den darauffolgenden sechs Spielen konnte der liebevoll genannte "Schnulli" glänzen und sich die begehrten Punkte unter anderem in der Rallye und beim Fußwerfen holen. In der finalen Runde "Frisbee-Fenster" wurde es noch einmal richtig spannend. Zwar brillierten der "Der Schuh des Manitu"-Star und der Entertainer in dem Spiel, doch Marc bewahrte souverän die Ruhe und holte sich den Sieg!

Die beiden Showgrößen dürfte die TV-Niederlage allerdings nicht auseinanderbringen. Sie kennen sich schließlich bereits seit vielen Jahren und hatten schon einige legendäre Auftritte zusammen, wie im Rahmen der "Bullyparade". Die neue Gameshow, die sie Seite an Seite voller Motivation bestritten, war für die beiden allerdings eine völlig neue Herausforderung. In einem Interview mit RTL erläuterte Stefan, wie es überhaupt dazu kam: "Ich habe dann Bully einfach gefragt, ob er sich vorstellen kann, mit mir zusammen in den Ring zu treten. Ich glaube, das ist für den Unterhaltungseffekt eine absolute Bereicherung."

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Bully Herbig und Stefan Raab

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab und Bully Herbig bei "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli"

