So kam es zu Stefan Raabs und Bully Herbigs neuer TV-Show

Stefan Raab (58) meldet sich zurück – und zwar mit einer neuen Show an der Seite von Michael Bully Herbig (56). Am Samstag feiert das Format mit dem provokanten Titel "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" auf RTL Premiere. Die beiden Showgrößen kennen sich seit Jahren und hatten zusammen diverse Silvester- und Gastauftritte bestritten, zuletzt auch im Rahmen der "Bullyparade". Eine gemeinsame Sendung war jedoch ein Novum – bis jetzt. "Ich habe dann Bully einfach gefragt, ob er sich vorstellen kann, mit mir zusammen in den Ring zu treten. Ich glaube, das ist für den Unterhaltungseffekt eine absolute Bereicherung", erklärte der Entertainer in einem RTL-Interview.

Für Stefan, der sich in Shows gerne ehrgeizig zeigt, kommt der Schritt zu einem Teampartner nicht von ungefähr. Der ehemalige TV Total-Moderator räumt ein, dass sich mit den Jahren einiges verändert habe: "Vielleicht habe ich ein bisschen an Spritzigkeit verloren." Genau deshalb sei Bully für ihn die ideale Verstärkung, da beide ihre Stärken kombinieren können. Die Mischung aus Unterhaltung und spielerischem Wettkampf scheint das Herzstück des neuen Formats zu bilden. Der Showtitel selbst, der zunächst wie ein Scherz klingt, hat eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. Laut Stefan entstand er spontan während eines Gesprächs mit der RTL-Chefin – und wurde einfach beibehalten.

Privat ist Stefan für seinen Perfektionismus und seinen trockenen Humor bekannt, Eigenschaften, die er häufig in seine Projekte einfließen lässt. Mit seiner unnachahmlichen Art prägte er die deutsche Fernsehlandschaft und blieb danach weitgehend hinter den Kulissen aktiv – als Produzent und Ideengeber. Bully, dessen Karriere als Regisseur und Schauspieler eng mit der deutschen Comedy verbunden ist, ergänzt Stefan dabei ideal. Die beiden verbindet nicht nur eine lange Freundschaft, sondern auch ein gemeinsamer Sinn für Humor. Fans dürfen gespannt sein, wie das Duo gemeinsam für frischen Wind in der Primetime sorgen wird.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

Getty Images Otto Waalkes, Michael Herbig und Stefan Raab bei der "(T) Raumschiff Surprise: Periode 1"-Premiere

