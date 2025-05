Beauty-Doc empfiehlt Stefan Raab diese Schönheits-Operation

Stefan Raab (58) sorgt in seiner Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" wieder einmal für Lacher – doch dieses Mal ist es nicht allein er, der die Pointen liefert. Kandidat Alexis, seines Zeichens plastischer Chirurg, nimmt in der Rubrik "Stefan Raab sagt an" ganz ungeplant selbst das Zepter in die Hand. Während eines inszenierten Bewerbungsgesprächs skizziert er eloquent und humorvoll, wie sein Arbeitsalltag aussieht, und entgeht geschickt den Fangfragen des Moderators. Doch als schließlich die Frage gestellt wird, welche Operation er Stefan empfehlen würde, überrascht der Schönheitschirurg mit einer eindeutigen Antwort: eine Oberlidstraffung, die nicht nur optisch, sondern auch funktionell einen Mehrwert hätte. Stefan ist für einen Moment sprachlos.

Der Schönheitschirurg bleibt in seinem Element und erklärt auch gleich, warum er den Eingriff für sinnvoll hält. Zeitgleich plaudert er munter aus dem Nähkästchen seiner Praxis und bringt mit Anekdoten über ungewöhnliche Patientenwünsche selbst Stefan zum Schmunzeln. Ob es um Fettabsaugungen oder medizinisch notwendige Eingriffe geht – Alexis bleibt charmant und souverän. Das Gespräch wird durch einen besonderen Wortwitz geprägt, als er von skurrilen Fällen wie einem "Apfel im Po" berichtet und dabei nicht nur das Studiopublikum, sondern auch den Entertainer zum Lachen bringt. Stefan, der normalerweise die Lacher auf seiner Seite hat, ist dieses Mal positiv überrumpelt.

Die Begegnung mit dem Kandidaten zeigt eine neue, überraschend offene Seite an Stefan, der sonst lieber die Witze austeilt, statt einsteckt. Alexis’ unerwartete Bemerkung wirkte dabei eher charmant als beleidigend, und Stefan ließ den Kommentar über sein mögliches optisches Update mit seinem gewohnten Humor an sich abprallen. Die Szene zeigt, wie viel Unterhaltungspotenzial selbst bei scheinbar harmlosen Themen wie Schönheitschirurgie steckt – vor allem, wenn Entertainer und Kandidat auf Augenhöhe miteinander spielen. Stefan, der bereits seit Jahrzehnten Kultstatus erreicht hat, zeigt damit erneut, dass er über sich selbst lachen kann – ein Markenzeichen, das ihn bei seinem Publikum so beliebt macht.

