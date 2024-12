Jennifer Lopez über die Herausforderungen als Mutter

Jennifer Lopez (55) hat kürzlich über die Herausforderungen gesprochen, die das Mutterdasein mit sich bringt. Die Sängerin und Schauspielerin ist Mutter der zwei 16-jährigen Zwillinge Max (16) und Emme (16), die aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (56) stammen. In einem Gespräch mit British Vogue erzählte Jennifer, dass es als Mutter besonders wichtig sei, immer das Beste für die Kinder zu geben und sie zu unterstützen. Gleichzeitig gab sie zu: "Das hält einen nicht davon ab, ein Mensch zu sein, der auch kämpft." Auf die Frage, wie sie Mutterschaft in drei Worten beschreiben würde, antwortete sie mit "wunderschöner, herausfordernder Segen" und betonte die Komplexität und Intensität dieser Rolle.

Jennifer sprach auch über die Balance zwischen den Bedürfnissen ihrer Kinder und ihren eigenen Träumen und Ambitionen. Besonders in ihrem neuen Film "Unstoppable", in dem sie die Mutter des Wrestlers Anthony Robles spielt, konnte sie sich mit der Figur identifizieren. Diese ist in einer schwierigen Ehe gefangen, die auch Auswirkungen auf die Familie hat. In einem Interview mit Entertainment Weekly schilderte die Sängerin, wie sie die facettenreiche Rolle und die Dynamik einer dysfunktionalen Beziehung erlebt hat: "Es gab einen Teil ihres Mannes, der sie glauben ließ, dass er sie aufrichtig liebt, obwohl er einfach seine eigenen Probleme auf sie projizierte." Dieses emotionale Thema habe sie tief bewegt und inspiriert.

Privat lebt Jennifer, die Ex-Frau von Ben Affleck (52), seit vielen Jahren als Working Mom zwischen zwei Welten – Karriere und Familie. Ihre Zwillinge, die sie liebevoll "der Mittelpunkt ihres Lebens" nennt, kommen laut ihr immer an erster Stelle. Trotzdem stellt sie sich den Herausforderungen, die Elternschaft und ihre eigenen beruflichen Ziele mit sich bringen. Jennifer, die bekannt dafür ist, sich für Stärke und Unabhängigkeit einzusetzen, spricht offen über ihre Kämpfe und will Müttern Mut machen, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. "Es ist der härteste Job überhaupt", sagte sie und erinnerte damit daran, dass selbst Hollywood-Stars mit den gleichen Sorgen und Unsicherheiten zu kämpfen haben wie jede andere Mutter auch.

Getty Images Jennifer Lopez auf dem AFI Fest im Oktober 2024

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

