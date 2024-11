So reagiert J.Lo auf Ben Afflecks Lob für "Unstoppable"-Film

Dass zwischen Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) trotz der laufenden Scheidung kein böses Blut fließt, machen die beiden immer wieder deutlich. Erst vor Kurzem schwärmte Ben von seiner baldigen Ex-Frau und lobte ihre Darstellung im neuen Film "Unstoppable", an dem er als Produzent mitgewirkt hat. Der "Gone Girl"-Star nannte J.Los schauspielerische Leistung "spektakulär". Auch Jen hat nur gute, wenn auch etwas verschleierte Worte für ihren Ex übrig. In einem Video von der britischen Filmpremiere, das gerade auf X die Runde macht, meint die Sängerin: "Ich würde alle Darsteller und alle hinter den Kulissen als wundervoll und spektakulär beschreiben."

Im Laufe ihrer Beziehung sind die Familien und Leben von Jen und Ben miteinander verschmolzen. Mittlerweile haben beide Parteien einen guten Draht zu den Kindern und Verwandten des jeweils anderes. Genau aus diesem Grund wollen J.Lo und der "Good Will Hunting"-Darsteller auch während und nach der Scheidung freundlich miteinander umgehen. "Sie wollen den Kindern zeigen, dass die Dinge freundschaftlich sind. Sie wollen freundschaftlich bleiben. Es gibt immer noch eine Menge Liebe zwischen den beiden", meinte ein Informant gegenüber Us Weekly.

Die turbulente Romanze zwischen Jennifer und Ben begann schon 2002, als sie sich das erste Mal verlobten. 2004 endete die junge Liebe der beiden Filmstars jedoch abrupt. Bis 2021 blieben die beiden Freunde, unterstützten sich platonisch und professionell. Während Ben Jennifer Garner (52) heiratete und drei Kinder bekam, hieß J.Lo mit ihrem früheren Partner Marc Anthony (56) Zwillinge auf der Welt willkommen. Bennifer – wie das Paar schon in den 2000ern von der Presse getauft wurde – verlobte sich erneut im April 2022 und heiratete nur wenige Monate später. Nach einigen Monaten heftigster Trennungsgerüchte reichte J.Lo in diesem August letztendlich doch die Scheidung ein – und zwar am zweijährigen Jubiläum ihrer Hochzeit mit Ben.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Mother"

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2003

