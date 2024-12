Plätzchen und Co.: Beatrice Egli ist in Weihnachtsstimmung

Beatrice Egli (36) genießt die Vorweihnachtszeit in vollen Zügen. Die Schlagersängerin stimmt sich auf die bevorstehenden Feiertage mit dem Schmücken ihres Tannenbaums ein. Wie wunderbar festlich der aussieht, zeigt sie ihren Fans in einem neuen Beitrag auf Instagram. "In einer Woche ist Heiligabend - jetzt wird es aber höchste Zeit, den Weihnachtsbaum zu schmücken", schreibt sie und fragt ihre Social-Media-Follower, was ihnen bei Schmücken lieber ist: "Seid ihr Team klassisch oder Team kitschig?"

Die Schweizerin gehört allem Anschein nach zum Team klassisch. Sie verziert ihre grüne Kunsttanne mit einer Mischung aus roten und weißen Kugeln, hin und wieder hängt eine Schneeflocke, ein farbiger Zapfen oder Baumschmuck in Form eines Bonbons dazwischen. Gekrönt wird der Weihnachtbaum mit einem schimmernden roten Stern – passend zu ihrem Outfit: Die "Verlieb dich nicht ohne mich"-Interpretin ist nämlich auch in einen glänzenden roten Zweiteiler gekleidet. Und das Plätzchenbacken darf natürlich bei der Weihnachtsvorbereitung auch nicht fehlen. Wie Beatrice' Schnappschüsse auf Instagram zeigen, bereitet ihr die Einstimmung auf das bevorstehende Fest jede Menge Freude.

Wenn nicht auf Weihnachten, dann konzentriert sich die DSDS-Bekanntheit voll und ganz auf ihre Musik. Die Sängerin brachte erst vor wenigen Wochen ein Cover von Ella Endlichs (40) Hit "Küss mich, halt mich, lieb mich" heraus – und ihre Fans lieben es. "Es ist ein wunderschönes Lied. Ich liebe es, wenn du dieses Lied singst", "Einfach nur schön. Schöner Song" und "So wunderschön", schwärmen beispielsweise drei Instagram-Nutzer über Beatrice und ihr neues Lied.

ActionPress/ Matthias Wehnert / Future Image Beatrice Egli, Oktober 2024

Getty Images Beatrice Egli im Jahr 2020

