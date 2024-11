Beatrice Eglis Song für verstorbene Großeltern bekommt Video

Die Schweizer Sängerin und Moderatorin Beatrice Egli (36) hat ihren verstorbenen Großeltern ein emotionales Lied gewidmet. Auf Instagram teilte sie nun die Nachricht, dass das Musikvideo zu ihrem Song "Zwischen den Wolken" ab dem 21. November auf YouTube verfügbar sein wird. Der ergreifende Song ist Teil ihres Albums "Alles in Balance – laut & live" und wurde bereits während ihrer Tournee zu einem Liebling ihrer Fans.

Im Jahr 2022 verstarben Beatrice' Großeltern innerhalb weniger Wochen – ein schwerer Verlust für die Sängerin. Zu ihnen hatte Beatrice eine besonders enge Beziehung, sie waren für sie nicht nur Familienmitglieder, sondern auch Ratgeber und Vorbilder. In einem YouTube-Video erklärte sie bereits, dass ihre Großeltern sie von klein auf unterstützt hätten, auch in der Musik. Ihr Opa Fritz habe sie sogar bei ihrem allerersten Solokonzert auf der Ziehharmonika begeleitet– ein Moment, der für sie von unschätzbarem Wert sei und den sie immer in ihrem Herzen tragen werde.

Familie steht für die Schweizerin an erster Stelle, und die Unterstützung ihrer Großeltern hat sie stets beflügelt. Mit dem Musikvideo zu "Zwischen den Wolken" möchte Beatrice nicht nur ihrer eigenen Trauer Ausdruck verleihen, sondern auch Fans Trost spenden, die Ähnliches erlebt haben. "Diesen Song jeden Abend mit euch zu teilen, war wirklich unendlich besonders", schrieb sie auf Instagram. "Umso schöner ist es, dass wir diesen gemeinsamen Gänsehaut-Moment nun auch als Video für die Ewigkeit festgehalten haben."

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Sängerin

Getty Images Beatrice Egli im Mai 2016

