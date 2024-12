Richard Lugner stürzte in der Hochzeitsnacht aus dem Bett

Richard Lugner (✝91), einer der bekanntesten Unternehmer Österreichs, ließ es sich bis ins hohe Alter nicht nehmen, für Schlagzeilen zu sorgen. Am 1. Juni dieses Jahres heiratete der "Mörtel" genannte Baumeister seine Simone, die ganze 49 Jahre jünger ist als er. Die Ehe hielt jedoch nur kurze Zeit, denn am 12. August verstarb Richard im Alter von 91 Jahren. Simone, die ihren Mann in den letzten Wochen seines Lebens begleitete, teilt nun intime Einblicke in den Hochzeitstag und die darauffolgende Nacht – die nicht ganz so reibungslos verlief, wie erhofft.

Wie Simone gegenüber oe24 erzählte, begann der Hochzeitstag mit einigen Pannen. Kamerateams, die den besonderen Moment einfangen sollten, waren zunächst nicht vor Ort und Simone vergaß vor lauter Aufregung sogar ihren Brautstrauß. Dennoch blickt sie mit schönen Gefühlen zurück und erinnert sich, dass der Abend die fehlende Perfektion wieder wettmachte. Die Hochzeitsnacht selbst beschreibt sie als sowohl romantisch als auch humorvoll. Der Moment, als Richard vor lauter Aufregung aus dem Bett fiel, bleibt ihr besonders in Erinnerung. "Zum Glück hat er sich nichts gebrochen", so Simone mit einem Schmunzeln.

Richard Lugner war bekannt für seine spektakulären Ehen, von denen einige im Rampenlicht scheiterten. Seit den 90er-Jahren machte er als Gastgeber des Wiener Opernballs von sich reden wie durch seine Beziehungen zu jüngeren Frauen, die mediales Aufsehen erregten. Simone, die liebevoll "Bienchen" genannt wurde, war die sechste Frau an seiner Seite. Trotz des Altersunterschieds hatten die beiden ein inniges Verhältnis, das von gemeinsamen Erlebnissen geprägt war. Richards Humor und Lebensfreude scheinen in den Erinnerungen seiner Witwe weiterzuleben – und auch sein unverwechselbarer Charme wird seinen Fans in Erinnerung bleiben.

Anzeige Anzeige

Starpix / picturedesk.com Richard Lugner im Oktober 2023 in Wien

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Simone und Richard Lugner

Anzeige Anzeige