Ist Angelina Kirsch (30) immer noch verliebt? Im Januar offenbarte das Model, dass es wieder in festen Händen sei. Die Beauty hatte ihren Liebsten laut eigener Aussage bereits vor dem Medienrummel um ihre Person kennengelernt. Doch, immer wenn sich die Laufstegschönheit dem Blitzlichtgewitter bisher stellen musste, war ihr Herzblatt dabei nie zu sehen gewesen. Auch bei der diesjährigen Fashion Week tauchte die Blondine allein auf. Hat sich das Pärchen etwa schon wieder getrennt?

"Den gibt es noch. Der ist aber zu Hause geblieben", verriet die Curvy-Queen auf Nachfrage von Promiflash. Er habe einfach mit dem Leben in der Öffentlichkeit nichts zu tun und sei froh, wenn er sich aus dieser Sache raushalten könne. Nichtsdestotrotz strahlt Angelina noch immer vor Liebesglück: "Ich kann sagen, es läuft alles sehr gut, ich bin super-happy", erzählt sie. Und wenn es auch weiterhin so gut zwischen ihnen funktionieren würde, dann werde sie ihren Partner auch mal zum Mitkommen zu überreden versuchen.

Schließlich gehört die Modewelt und alles, was damit zusammenhängt einfach zu Angelinas Leben dazu. Ihr Talent auf dem Catwalk konnte die 30-Jährige auch bei einer Show der Berliner Fashion Week unter Beweis stellen: In Spitzenunterwäsche schritt die TV-Bekanntheit an den Zuschauern vorüber und zeigte einmal mehr, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt.

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch im Mai 2017

Getty Images Angelina Kirsch 2019 in Berlin

Getty Images Angelina Kirsch bei der Lascana Fashion Show in Berlin 2019

