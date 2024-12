Das macht "Der kleine Lord"-Star Ricky Schroder heute

Ricky Schroder (54), bekannt aus dem Weihnachtsklassiker "Der kleine Lord", sorgt auch mehr als vier Jahrzehnte nach seinem Durchbruch noch für Schlagzeilen – allerdings sind diese nicht immer positiv. Der Schauspieler, der den kleinen Cedric 1980 in die Herzen der Zuschauer spielte, gewährt seinen Fans über seine Instagram-Posts Einblicke in sein aktuelles Leben. Zuletzt meldete er sich mit winterlichen Grüßen aus Colorado. Doch abseits der verschneiten Idylle hatte der frühere Kinderstar in den letzten Jahren mit einer Reihe von Skandalen zu kämpfen, die ihn wieder ins Licht der Öffentlichkeit brachten.

Seine Karriere nach dem großen Erfolg als Kinderstar verlief wechselhaft. Ricky war in mehreren bekannten Filmen, wie "Die Rivalen" an der Seite von Brad Pitt (61) sowie "Crimson Tide" mit Denzel Washington (69), zu sehen und spielte in TV-Serien wie "New York Cops – NYPD Blue", Scrubs und "24" mit. Sein finaler Filmauftritt war 2016 in "Dolly Parton's Christmas of Many Colors". Doch in den letzten Jahren geriet er vor allem durch kontroverse Ansichten und Ereignisse in die Schlagzeilen. So wurde er 2019 gleich zweimal wegen häuslicher Gewalt festgenommen und sorgte 2020 für Aufsehen, als er öffentlich Kyle Rittenhouse unterstützte. Mit seinen Beiträgen in den sozialen Medien fiel er zudem mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien auf, darunter verharmlosende Aussagen zur Corona-Pandemie.

Privat erlebte Ricky ebenfalls schwere Zeiten: Im Jahr 2016 reichte seine Frau Andrea Bernard nach fast 24 Jahren Ehe die Scheidung ein. Zusammen haben sie vier Kinder. Trotz der Höhen und Tiefen in seinem Leben bleibt Ricky für viele untrennbar mit seiner Rolle als "kleiner Lord" verbunden, der den verbitterten Großvater – gespielt von Sir Alec Guinness (✝86) – zu einem besseren Menschen machte. Alec, einer der renommiertesten britischen Schauspieler, blieb ein prägender Einfluss in Rickys Karriere.

ActionPress Cedric (Ricky Schroder) in "Der kleine Lord"

Getty Images Ricky Schroder, Schauspieler

