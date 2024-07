Ricky Schroder verlobt sich mit Schauspielerin Julie Trammel

In Julie Trammel hat Ricky Schroder (54) offenbar die Frau fürs Leben gefunden – denn der "Der kleine Lord"-Schauspieler und die Theaterdarstellerin wollen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen! Auf Instagram lässt Julie die Katze aus dem Sack: Das Paar möchte vor den Traualtar treten. In einem Clip spielt die Schauspielerin den Song "What Are You Doing the Rest of Your Life" (zu Deutsch: Was machst du für den Rest deines Lebens) auf einem schwarzen Flügel. Mit ihrer Antwort unter dem Beitrag enthüllt Julie die Verlobungsnews: "Was machst du für den Rest deines Lebens? Ich werde mein Leben mit Ricky verbringen."

Das kurze Video zeigt außerdem einen ersten Blick auf den großen diamantbesetzten Verlobungsklunker: Während Julies Darbietung am Klavier blitzt der Ring an ihrer linken Hand immer wieder hervor. Auch Ricky möchte die Liebesnews mit aller Welt teilen. Dazu postet der Schauspieler das Video seiner Verlobten in seiner Story und schreibt darunter kurz und knapp: "Ich liebe Julie."

Es ist nicht klar, wie lange Ricky und Julie bereits ein Paar sind, denn bisher hielten sich die Schauspieler zu ihrer Beziehung weitestgehend bedeckt. Im Januar dieses Jahres erst teilte Julie die ersten Pärchenfotos im Netz. Auf Urlaubsfotos aus Israel zeigte sich das frisch verlobte Paar lachend und eng umschlungen an verschiedenen Orten ihrer Reise. Vor seiner Beziehung mit Julie war Ricky schon einmal verheiratet. Im Jahr 2016 reichte seine Ex-Frau Andrea jedoch nach insgesamt 24 Jahren die Scheidung ein.

Getty Images Ricky Schroder, Schauspieler

Getty Images Ricky Schroder im Januar 2017 in San Jose

