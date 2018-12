Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit flimmert "Der kleine Lord" über die Fernsehbildschirme. 38 Jahre ist es her, seit Ricky Schroder (48) in seiner Rolle als Cedric Errol zum ersten Mal das Herz des Publikums eroberte. Seitdem verzaubert der damals Zehnjährige jedes Jahr aufs Neue Millionen von Zuschauern. Doch wie sieht der Schauspieler heute aus? Der blonde Schopf und die blauen Augen gehören immer noch zu Rickys charakteristischen Merkmalen.

Obwohl die Haare etwas dunkler geworden sind und Ricky nun einen Bart trägt, ist in den Gesichtszügen des 48-Jährigen immer noch der kleine Lord Fauntleroy zu erkennen. Bis heute arbeitet der gebürtige New Yorker als Schauspieler und dreht TV-Dokumentationen. Mit dem Ende seiner Kindheit war jedoch auch sein Erfolg als Kinoheld vorbei. Nichtsdestotrotz war der Kinderstar noch in einigen Serien zu sehen: 2003 spielte er in vier Folgen der US-amerikanischen Sitcom Scrubs den Pfleger Paul.

Das Privatleben des Schauspielers ist im Vergleich zu seiner Kinokarriere etwas turbulenter verlaufen. Nach knapp 24 Jahren Ehe und vier gemeinsamen Kindern reichte Rickys Frau Andrea Bernard (46) Ende 2016 die Scheidung ein. Grund für die Trennung seien laut eigener Aussage unüberbrückbare Differenzen gewesen.

Instagram / rickyschroder Ricky Schroder 2018

Instagram / rickyschroder Ricky Schroder mit 48 Jahren

Instagram / rickyschroder Ricky Schroder 2015

