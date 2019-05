Üble News von Ricky Schroder (49)! Der Schauspieler hatte durch seine Rolle in dem Kultfilm "Der kleine Lord" Bekanntheit erlangt. Mit gerade einmal zehn Jahren hatte der New Yorker in dem beliebten Weihnachtsstreifen den achtjährigen Cedric Errol gemimt. Nach seinem Durchbruch als Kinder-Star sorgte er zuletzt durch eine vermeintliche Flughafen-Prügelei für Aufsehen – nun folgt die nächste Negativ-Schlagzeile: Ricky wurde verhaftet, weil er seine Freundin geschlagen haben soll!

Wie CNN berichtet, sei der 49-Jährige am Mittwoch von der Polizei in seinem eigenen Haus in Los Angeles in Gewahrsam genommen worden. Den Beamten zufolge sei Ricky bei einer Auseinandersetzung mit seiner Freundin handgreiflich geworden und nun wegen häuslicher Gewalt verhaftet worden. Seine Partnerin habe eine medizinische Behandlung abgelehnt. Ob und für was Ricky angeklagt wird, ist noch unklar.

Dem US-Portal zufolge handelte es sich nicht um den ersten gewaltsamen Vorfall in den vier Wänden des "NYPD Blue"-Stars: Schon vor knapp einem Monat sei die Polizei bei ihm angerückt, weil er seiner Freundin angeblich ins Gesicht geschlagen habe.

Instagram / rickyschroder Ricky Schroder in "Der kleine Lord" 1980

Getty Images / Frederick M. Brown Ricky Schroder bei der Winter TCA Tour 2017

Instagram / rickyschroder Ricky Schroder 2018

