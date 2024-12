Das waren die krassesten Serienausstiege 2024

Viele bekannte Stars aus US-Serien haben dieses Jahr bekannt gegeben, dass sie ihre Rolle nicht weiter fortführen werden. Dazu zählt unter anderem Jake Borelli (33), der in Grey's Anatomy sieben Staffeln lang die Rolle des Dr. Levi Schmitt übernahm. Deadline berichtete, dass er nur noch vereinzelt zu sehen sein werde, um die Geschichte seiner Figur abzuschließen. Auch in And Just Like That, der Fortsetzung von Sex And The City, wird es Veränderungen geben. Sara Ramírez (49) wolle, Berichten von Daily Mail zufolge, nicht weiter die Figur Che Diaz verkörpern, da sie diese unsympathisch finde.

Die beiden sind aber nicht die einzigen Schauspieler, die aussteigen. Sam Waterston hatte sowohl in der ersten Staffel von Law & Order als auch der Neuauflage mitgespielt. Im Februar war er allerdings zurückgetreten und wurde einen Monat später durch Tony Goldwyn (64) ersetzt. Auch bei der Serie Outer Banks wurde nach vier Staffeln beschlossen, die Rolle JJ, verkörpert von Rudy Pankow, abzusetzen. Die Entscheidung fiel kurz nachdem eine fünfte und letzte Staffel angekündigt worden war.

Die Serie General Hospital wird zukünftig auf Schauspielerin Nicholas Alexander Chavez (25) verzichten müssen. Er hatte sich laut US Magazine zunächst von der Rolle des Spencer Cassadine beurlauben lassen, da er bereits ein anderes Engagement hatte. Im Mai wurde dann bestätigt, dass er nicht in die Serie zurückkehren wird. Ein weiterer Ausstieg steht der Serie Euphoria bevor: Erst kürzlich verriet Storm Reid, dass sie nicht mehr in die Rolle von Rues Schwester Gia schlüpfen wird. "Leider kehrt Gia in der dritten Staffel nicht zurück, aber ich bin der Besetzung und der Crew der Serie und HBO so sehr zu Dank verpflichtet", sagte sie gegenüber Rotten Tomatoes.

Getty Images Rudy Pankow bei Poguelandia 2024: A Netflix Outer Banks Experience

Getty Images Nicholas Alexander Chavez im Oktober 2024

