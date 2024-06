Bestätigt: Sara Ramírez bei "And Just Like That" gestrichen

Sara Ramírez (48) spielte in den ersten beiden Staffeln von And Just Like That die Rolle von Che Diaz. Allerdings gibt es schon seit Monaten Spekulationen über die Zukunft des non-binären Promis in der Serie. Nun liegt The Wrap eine Meldung des zuständigen Senders HBO vor, die Klarheit gibt. In der offiziellen Ankündigung von Staffel drei befindet sich der Name des Grey's Anatomy-Stars nicht auf der Besetzungsliste. Auch Karen Pittman, die Dr. Nya Wallace verkörperte, wird nicht zurückkehren.

Stattdessen dürfen sich ein paar neue Gesichter über Auftritte in dem Sex and the City-Spin-off freuen. Neu dazu kommen laut dem Medienunternehmen Mehcad Brooks, Jonathan Cake und Logan Marshall-Green (47). Spannend wird demnach auch die Storyline um Dolly Wells' Charakter Joy. Am Ende von Staffel zwei wurde die TV-Produzentin als potenzielle Partnerin für Miranda (Cynthia Nixon, 58) hereingebracht. Die Schauspielerin wird in der Besetzungsliste nun als festes Mitglied des Casts geführt, von daher wirkt es, als würde dieser Handlungsstrang verfolgt werden.

Sara hatte laut Daily Mail in der Vergangenheit angedeutet, aufgrund von politischem Engagement von der Show gefeuert worden zu sein. Allerdings hatte ein Insider einen anderen Grund verraten: "Sara wurde gefeuert, weil Che nichts mehr zur Show beitrug!" Demnach wäre die Geschichte des Podcast-Hosts nach dem Liebes-Aus mit Miranda schlicht auserzählt gewesen. "Sara muss akzeptieren, dass 'And Just Like That' nicht 'Grey's Anatomy' ist und die Figur kein zentraler Teil der Handlung war", hatte der Informant erklärt.

Getty Images Cynthia Nixon im Mai 2023

Getty Images Sara Ramírez und Sarah Jessica Parker bei der Premiere von "And Just Like That"

