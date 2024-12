Das waren die Traumschiff-Kapitäne vor Florian Silbereisen

Florian Silbereisen (43) sticht seit Ende 2019 als Kapitän Max Parger für Das Traumschiff in See. Heute können die Zuschauer zum 103. Mal die Abenteuer der Crew anschauen, doch wer leitete das Traumschiff eigentlich vor Florian? In den 80er-Jahre leitete der erste Traumschiff-Kapitän Jens Braske, gespielt von Günter König, die Angestellten an. Darunter auch schon Sascha Hehn (70)⁣, der später selbst zum Kapitän befördert wurde. Nach nur zwei Jahren übernahm Heinz Weiss das Steuer, er blieb von 1983 bis 1999 und wurde somit zu einer Kapitänslegende.

Ebenfalls legendär könnte man Siegfried Rauch (✝85) als Leiter des Schiffes bezeichnen. Er wurde als Nachfolger für Heinz bestimmt und spielte ganze 14 Jahre lang seine Rolle als Jakob Paulsen. Bei seinem Abschied betonte er gegenüber TZ: "Ich bin froh und dankbar, dass ich das alles erleben durfte." 2013 verließ er die Serie, spielte aber dennoch weiter bei "Der Bergdoktor" bis zu seinem Tod im Jahr 2018 mit. Dann war Sascha Hehn an der Reihe, er wurde von einem Crew-Mitglied im Jahr 2013 zum Kapitän befördert und schipperte sechs Jahre über die Weltmeere.

Eigentlich war für die Ablöse von Siegfried jemand ganz anderes vorgesehen. Damals fragte der Traumschiff-Erfinder Wolfgang Rademann seinen Freund Sigmar Solbach (78), ob er irgendwann den Kapitänsposten übernehmen wolle. Nach einer direkten Zusage wollte der Schauspieler vier Jahre später den Posten dann doch nicht, verriet er bei "Riverboat". Somit übernahm Sascha das Kommando – 2019 löste ihn Daniel Morgenroth am Ostersonntag ab. Zuerst hatte er als 1. Offizier Martin Grimm das Kommando über die Brücke. Im Interview mit Bild kündigte er eine Veränderung an Bord an: "Es wird künftig zwei Leute auf der Brücke geben." Gegen Ende des Jahres holte sich die ZDF-Serie dann tatsächlich keinen Geringeren als Schlagerstar Florian Silbereisen für die Dreharbeiten an Bord. Er war der jüngste Kapitän jemals und brachte frischen Wind mit rein.

Bartling / Picsreports / ActionPress Sascha Hehn bei "Das Traumschiff"

ZDF / Dirk Bartling. Florian Silbereisen, Daniel Morgenroth und Barbara Wussow in der Oster-Episode

